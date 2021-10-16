Генсек ООН закликав до сильніших кроків для подолання голоду у світі

Відзначаючи Всесвітній день продовольства, Організація Об’єднаних Націй попередила, що світ зазнає поразки у боротьбі з голодом, і закликала вживати заходів для покращення продовольчої безпеки найвразливіших людей світу.

У своєму посланні з нагоди Всесвітнього дня продовольства генсек Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав до рішучих дій та інвестицій у зміцнення місцевих продовольчих систем.

Його заява пролунала у час, коли майже мільярду людей у всьому світі не вистачає їжі. Організація Об’єднаних Націй попереджає, що голод зростає у всьому світі через конфлікти, вимушене переселення людей, зміни клімату та економічні наслідки пандемії COVID-19. Серед найбільш вразливих - біженці та вимушені переселенці.

ООН визнає, що її мета щодо ліквідації світового голоду до 2030 року, швидше за все, не буде досягнута.

Гутерріш каже, що майже 40% населення світу, 3 мільярди людей, не можуть дозволити собі здорове харчування. За його словами, це спричиняє поширення недостатнього харчування, яке набуває форм недоїдання та ожиріння у всьому світі.

"Внаслідок пандемії ще 140 мільйонів людей не в змозі отримати доступ до необхідної їжі. У той же час, те, як ми виробляємо, споживаємо та марнуємо продукти харчування негативно впливає на нашу планету. Це призводить до небаченого тиску на наші природні ресурси, клімат та природне середовище - і обходиться нам у трильйони доларів на рік ", - сказав Гутерріш.

Всесвітній день продовольства позначає річницю заснування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, яка була створена 16 жовтня 1945 року в Квебеку, Канада. Старший керівник програми у Женеві Патрік Жаксон каже, що понад 150 країн щороку проводять спеціальні заходи з нагоди цього дня.

Він каже, що цьогоріч тема дня - заклик до трансформації агропродовольчих систем, щоб забезпечити людей достатньою кількістю доступної та поживної їжі.

«З постійно зростаючим населенням, яке, як очікується, досягне 10 мільярдів до 2050 року, нам потрібно годувати світ і плекати планету. Йдеться не лише про реагування на надзвичайні ситуації, йдеться про формування довгострокової стійкості та зміну способу виробництва та споживання їжі», -сказав Жаксон.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН рекомендує розробку різноманітних сільськогосподарських систем, які, за її словами, більш пристосовані до зміни клімату та інших потрясінь.

Дивіться також: Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб