Генеральна Асамблея ООН проведе екстрене засідання у питанні Єрусалима

Генеральна Асамблея ООН проведе в четвер рідкісну екстрену сесію для обміркування резолюції, яка відкидає рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Представник Палестинської автономії Ріяд Мансур попросив скликати засідання і висловив надію, що резолюція отримає «переважаючу підтримку».

У понеділок Єгипет висунув проект резолюції, але Сполучені Штати наклали на неї вето, хоча 14 інших членів Ради Безпеки підтримали проект.

Генеральна Асамблея голосуватиме щодо проекту резолюції, яка нагадує попередній текст, але вона не матиме такого значення, як рішення Ради Безпеки. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають зобов’язуючої сили, але все-таки вони несуть політичні наслідки.

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі попередила перед голосуванням, що вона спостерігатиме те, як голосуватимуть інші делегати і повідомить про це президента Дональда Трампа.

Минулого тижня президент Трамп заявив, що його рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення в майбутньому посольства США з Тель-Авіва – це «визнання дійсного стану». Він сказав, що Єрусалим є не лише історичною столицею єврейського народу, але також політичною столицею модерного Ізраїлю.

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