США заветували резолюцію РБ ООН щодо Єрусалиму

Сполучені Штати в понеділок заветували проект резолюції ООН, в якому засуджувалось рішення президента Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

"Жодна країна не буде вказувати Сполученим Штатам, де ми можемо розміщувати наше посольство", - зазначила посол США в ООН Ніккі Гейлі після того, як вона оголосила про накладання вето.

Серед 14 країн, які підтримували проект резолюції поряд з Британією, Францією, Італією та Японією є і Україна. Сполучені Штати, як і Великобританія, Китай, Франція та Росія мають право накладати вето на будь-яку резолюцію, внесену на розгляд Ради Безпеки ООН.

Раніше цього місяця президент Трамп прийняв рішення про перегляд багаторічної політики США, визнавши Єрусалим столицею Ізраїлю. Трамп оголосив про плани перенести посольство США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Рішення Трампа перенести посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму практично ігнорувало намагання палестинців мати вплив на місто і викликало їх обурення.

Професор історії Коледжу Рендолф-Мекон Майкл Фішбах заявив «Голосу Америки», що рішення президента Трампа змінює багаторічну американську політику, а також те, що вважається "глобальною згодою" проти визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі назвала рішення Трампа "справедливим і правильним".

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