У Відні відбудуться мирні переговори між сирійським урядом і опозицією

Спеціальний посланник ООН з питань Сирії Стаффан де Містура повідомив у середу, що наступного тижня під егідою Організації Об’єднаних Націй у Відні відбудуться мирні переговори між представниками сирійського уряду і опозицією.

Переговори заплановані на 25 і 26 січня. Вони зосереджуватимуться головно на конституційних питаннях, сказано у заяві де Містури.

«Спеціальний посланник розраховує на участь обох делегацій у цій спеціальній зустрічі. Він сподівається, що делегації прибудуть до Відня готові до конкретної зустрічі з ним, і що його група зосередить конкретну увагу на питаннях конституційного характеру з метою повного запровадження резолюції Ради Безпеки 2254», сказано в заяві, яка посилається на резолюцію від 2015 року, ящо вимагає покладення краю атакам на цивільні об’єкти.

Заплановані переговори відбудуться за кілька днів до мирного конгресу, запланованого в Росії для пошуків мирного врегулювання шестирічної війни в Сирії.

У заяві, в якій повідомлено про віденські переговори, де Містура також повторив позицію ООН, що «кожна політична ініціатива міжнародних гравців повинна бути оцінена, чи вона може внести вклад і підтримати політичний процес ООН у Женеві та повністю запровадити в життя резолюцію 2254».

З часу спалаху війни в Сирії у 2011 році там загинуло понад 340 тисяч людей і мільйони були змушені залишити свої домівки.

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