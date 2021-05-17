ЮНІСЕФ закликає держави G7 віддати 20% вакцин від коронавірусу біднішим країнам

Голова ЮНІСЕФ, дитячого фонду ООН, закликала найбагатші держави світу, що входять до так званої «Великої сімки» (G7), якомога швидше поділитися вакцинами від коронавірусу з міжнародною програмою COVAX.

Генрієтта Форе оприлюднила заклик у той час, як керівники країн G7: США, Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, а також ЄС готуються до зустрічі на найвищому рівні у Британії наступного місяця.

Смертельний спалах в Індії є показником того, що станеться, якщо наші застереження залишається без реагування.

Вона сказала, посилаючись на оцінки фахівців, що якби країни G7 віддали лише 20% своїх вакцин, то могли б забезпечити впродовж трьох місяців літа приблизно 153 мільйони доз, і при цьому вони б виконали свої плани щодо вакцинації свого населення.

Велика Британія і США зараз ведуть перед у світі за темпами щеплень: понад 69% дорослих британців вже отримали перщу дозу вакцин, а у США понад 59%.

США та ЄС виділили для програми COVAX кілька мільярдів доларів, але активісти кажуть, що зараз бракує саме готових доз вакцин, бо виробництво у світі не встигає задовольняти потреби.

Причиною термінового заклику стало нещодавнє рішення уряду Індії зупинити експорт обіцяних вакцин індійського виробництва для COVAX у зв’язку зі величезним спалахом COVID-19 і потребою швидшої вакцинації у себе.

Україна - одна з країн світу, яка сподівається отримати кілька мільйонів доз вакцини AstraZeneca в межах програми COVAX.

Генріетта Форе заявила, що становище в Індії не унікальне, і воно може повторитися в інших країнах.

«Ми неодноразово застерігали про ризик, що країни середнього і низького рівня доходів опиняться без вакцин, ліків та діагностики. Ми стурбовані тим, що смертельний спалах в Індії є показником того, що станеться, якщо наші застереження залишається без реагування», - сказала вона.

ЮНІСЕФ вважає, що до кінця травня COVAX недоотримає 140 мільйонів доз, а до кінця червня ще 190 мільйонів доз вакцин.

«Негайне надання наявних доз - це той терміновий мінімум, який треба зробити вже», - стверджує Форе.

Програма COVAX, яку підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я, планує забезпечити 2 мільярди доз вакцини на рік, значною мірою покладаючись на вакцину AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

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