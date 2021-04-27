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США готуються надати іншим країнам 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca

Речниця Білого дому Джен Псакі сказала, що адміністрація ще визначається з тим, до яких країн відсилати вакцину AstraZeneca

Адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами.

Вакцину AstraZeneca ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах.

Україна також використовує вакцину AstraZeneca виготовлену Індійським інститутом сироватки крові під маркою Covishield.

Ми розглянемо наші можливості для країн - наших партнерів і, звичайно ж, значною мірою це буде через прямі відносини.
Джен Псакі

Минулого місяця уряд у Вашингтоні пообіцяв передати приблизно 4 мільйони доз цієї вакцини сусіднім Мексиці та Канаді.

Американські посадовці заявляють, що для вакцинації населення США буде достатньо інших трьох вакцин від коронавірусу використовуваних в країні: Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Речниця Білого Дому Джен Псакі сказала у понеділок, що вакцину AstraZeneca експортуватимуть окремими партіями по ходу того, як будуть перевіряти її відповідність стандартам.

Вона сказала, що 10 мільйонів доз ймовірно будуть готові до відправки упродовж наступних тижнів, а ще 50 мільйонів виготовляються і можуть бути готовими у травні і червні.

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«Ми говоримо про те, що FDA (Федеральна адміністрація з контролю за продуктами харчування і ліками) має оглянути і визначити безпечність відповідно до наших вимог. І ми очікуємо, що приблизно 10 мільйонів доз можуть бути відправлені, коли і якщо FDA дасть згоду, що може відбутися в найближчі тижні. Отже це не одразу. І є ще додаткових приблизно 50 мільйонів доз, які перебувають на різних стадіях виробництва. Вони можуть бути поступово готові упродовж травня і червня», - сказала Джен Псакі.

Джен Псакі сказала, що адміністрація ще не визначила, як саме і яким країнам США передадуть вакцину AstraZeneca.

«Ми розглянемо наші можливості для країн - наших партнерів і, звичайно ж, значною мірою це буде через прямі відносини», - сказала вона.

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Понад мільярд щеплень від коронавірусу зробили людям по всьому світу. Відео
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Понад мільярд щеплень від коронавірусу зробили людям по всьому світу. Відео

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