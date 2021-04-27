США готуються надати іншим країнам 60 мільйонів доз вакцини AstraZeneca

Адміністрація Джо Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами.

Вакцину AstraZeneca ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах.

Україна також використовує вакцину AstraZeneca виготовлену Індійським інститутом сироватки крові під маркою Covishield.

Ми розглянемо наші можливості для країн - наших партнерів і, звичайно ж, значною мірою це буде через прямі відносини.

Минулого місяця уряд у Вашингтоні пообіцяв передати приблизно 4 мільйони доз цієї вакцини сусіднім Мексиці та Канаді.

Американські посадовці заявляють, що для вакцинації населення США буде достатньо інших трьох вакцин від коронавірусу використовуваних в країні: Pfizer, Moderna і Johnson&Johnson.

Речниця Білого Дому Джен Псакі сказала у понеділок, що вакцину AstraZeneca експортуватимуть окремими партіями по ходу того, як будуть перевіряти її відповідність стандартам.

Вона сказала, що 10 мільйонів доз ймовірно будуть готові до відправки упродовж наступних тижнів, а ще 50 мільйонів виготовляються і можуть бути готовими у травні і червні.

«Ми говоримо про те, що FDA (Федеральна адміністрація з контролю за продуктами харчування і ліками) має оглянути і визначити безпечність відповідно до наших вимог. І ми очікуємо, що приблизно 10 мільйонів доз можуть бути відправлені, коли і якщо FDA дасть згоду, що може відбутися в найближчі тижні. Отже це не одразу. І є ще додаткових приблизно 50 мільйонів доз, які перебувають на різних стадіях виробництва. Вони можуть бути поступово готові упродовж травня і червня», - сказала Джен Псакі.

Джен Псакі сказала, що адміністрація ще не визначила, як саме і яким країнам США передадуть вакцину AstraZeneca.

«Ми розглянемо наші можливості для країн - наших партнерів і, звичайно ж, значною мірою це буде через прямі відносини», - сказала вона.

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