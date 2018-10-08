Тропічний шторм "Майкл" ураганом вдарить по Флориді

Тропічний шторм «Майкл», як очікується, набере сили урагану в понеділок і вдарить по Флориді в середині тижня. Пориви вітру сягатимуть щонайменше 160 кілометрів на годину, згідно з повідомленням Національного центру ураганів США (NHC).

Очікується, що тропічний шторм переросте в ураган 1-ї категорії в понеділок увечері, досягнувши американської частини Мексиканської затоки. «Майкл» може досягти або наблизитися до категорії 3 вночі у вівторок, або в середу.

Шторм вважається ураганом 1-ї категорії, якщо він досягає швидкості 119 км / год або більше, 3-ї категорії – при швидкості 178 км / год або більше за п'ятирівневою шкалою ураганів Саффіра-Сімпсона.

Після удару по Флориді «Майкл» рухатиметься уздовж Атлантичного узбережжя до Північної та Південної Каролін, які все ще відновлюються після урагану «Флоренс», який вирував на території штатів минулого місяця.

Губернатор штату Флорида Рік Скотт оголосив надзвичайний стан у більш ніж 20 округах у неділю. Він порадив мешканцям морського узбережжя готуватися до можливого наказу про евакуацію і привів до стану бойової готовності більш ніж 5000 солдатів Національної гвардії.

До 20 сантиметрів опадів, подекуди – до 30 сантиметрів, можуть призвести до сильних повеней.

Деякі з нафтовидобувних платформ у Мексиканській затоці також можуть евакуювати.

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