У вівторок у Вашингтоні відбудеться американсько-балтійський саміт

Цього тижня знову буде піддано перевірці відносини Сполучених Штатів з НАТО, коли президент Трамп прийматиме в Білому домі президентів трьох балтійських країн.

Згідно з заявою Білого дому, Трамп вестиме переговори з президентом Естонії – Керсті Кальюлайдом, Латвії – Раймондсом Вейонісом і Литви – Далією Грибаускайте. В центрі уваги будуть питання збільшення безпеки, ділові відносини, торгівля і культурне партнерство між США і трьома країнами Балтії, які є членами Північноатлантичного союзу.

Білий дім заявив, що на зустічі обговорюватиметься також успіх балтійців щодо внесків до бюджету НАТО.

Як відомо, президент Трамп повторно піддавав критиці деякі країни НАТО, що не вносили достатньої суми до бюджету НАТО. Ця сума дорівнює 2% ВВП країни. Торік у промові до представників НАТО, Трамп не згадав зобов’язання США щодо обіцянки у п’ятій статті статуту про взаємну оборону, що викликало занепокоєння серед країн НАТО.

З часу анексії Криму Росією у 2014 році Естонія, Латвія і Литва дедалі більше занепокоєні з приводу нарощування Росією збройних сил у регіоні і можливості, що вони можуть поділити долю Криму.

З того часу ці країни обіцяли збільшити свій оборонний внесок, розраховуючи на союзників з НАТО в разі агресивних дій з боку Росії.

Минулого тижня президент Латвії Раймондс Вейоніс заявив, що розраховує на те, що Вашингтон прилюдно зобов’яжеться гарантувати безпеку регіону, зокрема в час збільшення напруження між Росією і Заходом.

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