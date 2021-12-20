Радники Байдена та Путіна провели розмову

Радник США з національної безпеки Джей Салліван провів розмову із радником президента Росії із закордонних справ Юрієм Ушаковим. Відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США розміщено на сайті Білого дому.

Як відзначає Білий дім, Салліван заявив про готовність США брати участь у дипломатії через численні канали, включно з двосторонніми контактами, Раду НАТО-Росія, та ОБСЄ.

"Він дав чітко зрозуміти, що будь-який діалог має базуватись на взаємності та стосуватись нашого занепокоєння з приводу дій Росії, та відбуватись у повній координації з нашими Європейськими союзниками та партнерами. Він також вказав, що значний прогрес може мати місце лише в атмосфері розрядки а не ескалації", - відзначає заява Білого дому.

Як повідомляє ТАСС, у понеділок у Кремлі заявили, що Ушаков та Салліван "продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проектах документів і раніше переданих американській стороні". Він зазначив, що переговори мали "діловий і прагматичний характер", а помічники президентів "домовилися про продовження контактів".

Як повідомляв "Голос Америки", попередня розмова Саллівана та Ушакова відбулась минулого тижня.

У статті використано матеріали ТАСС.

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