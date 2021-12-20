Західні ЗМІ, оглядачі вказують на небезпеку ситуації навколо України, міркують над варіантами розрядки

У Росії вимагають негайної відповіді США та НАТО на озвучені раніше пропозиції, які чимало оглядачів назвали неприйнятними, та заявляють, що альтернативою переговорам є "військово-технічна", та "військова" відповідь Росії. Керівник делегації Росії в ОБСЄ Костянтин Гаврилов у понеділок заявив про "момент істини" у відносинах Росії та НАТО. Заступник голови МЗС Росії між тим наполягає, що Москва зацікавлена виключно у перемовинах із Вашингтоном, як видаєтьcя, без присутності європейців та України.

Часу для усунення загрози конфлікту лишилось мало, вказують ЗМІ та оглядачі, розходячись при цьому у рецептах виходу із кризи.

"Вимоги дорівнюють фактичному відовленню сфери впливу Кремля у Cхідній Європі. Західні лідери імовірно відкинуть їх. Москва у відповідь може скористатись цим як приводом для війни", - пише про оприлюднені Росією вимоги британське видання The Guardian.

Терміновість ситуації видається все більше очевидною для урядів, оглядачів, ЗМІ.

Канал CNN пише, з посиланням на посадовця адміністрації США, що Вашингтон вважає, що має 4 тижні для реалізації планів, які можуть не допустити вторгнення Росії. Співрозмовник ЗМІ розповів, що Вашингтон розглядає заходи, які задали би негайної та значно шкоди економіці та фінансовій системі Росії.

Американський безпековий експерт Майкл Кофман відзначає, що не бачить серйозних спроб знайти політичне вирішення ситуації та вважає, що Москва моживло вже ухвалила рішення про військові дії.

"Більше схоже, що рішення в принцпі зроблено, і Москва може бути готова змінити курс, але дипломатичні зусилля не здаються мені серйозною спробою знайти політичне вирішення", - пише експерт.

Як повідомляв "Голос Америки", від сьогодні Держдеп США радить громадянам країни не подорожувати до України через загрозу з боку Росії на додачу до COVID-19.

Лунають різні пропозиції щодо розрядки ситуації.

Ще на початку грудня колишній посол США у Росії Майкл Макфол заявив на сторінках видання The Washington Post, що вважає тісніше зближення США із Україною найкращою відповіддю на погрози Росії.

Макфол закликав до більшого тиску на Росію, у купі із активізацією ролі США у Нормандському процесі; чіткого попередження Москві щодо санкцій, які чекають на неї у разі вторгнення; поглиблення військової співпраці США із Україною; розробки Заходом програми підтримки та розвитку демократії та економіки в Україні, та створення Плану Маршала для cхідної України.

У The Wall Street Journal американський конгресмен Сет Молтон пропонує Вашингтону негайно підвищити швидкість постачання зброї Україні; вдатись до "наступальних санкцій"; чітко заявити Путіну та народу Росії наскільки негативні наслідки для їх країни матиме вторгнення до України.

"Обережність щодо Путіна не допоможе запобігти найгіршому; вона гарантує, що воно відбудеться", - пише політик, закликаючи Байдена діяти негайно.

Лунають і застереження, що підход США до Росії є контрпродуктивним.

"Холодна війна закінчилась. Чому ми досі ставимося до Росії, як до Імперії Зла? Обидві країни загрузли у старих битвах. А якбми ми просто припинили їх?" - пише у The Washington Post американський медійник Джо Вайсберг.

На думку автора, США загрузли у мисленні часів Холодної війни, самі активно розпалюють ворожнечу із Москвою, а нинішя Росія "це звичайна країна з типовою закордонною політикою, яка базується на власних інтересах".

Вайсберг пропонує США: зняти санкції Росії; припинити роботи заяви про внутрішню політику РФ. На думку автора, такі дії можуть і не викликати дзерекальні жести доброї волі з боку Росії, або призвести до деескалації щодо України, "але дали би США можливість діяти інакше: не за допомогою нових погроз та санкції, але шляхом оцінки того, як ми самі роками посилювати російські страхи про оточення та втрату впливу".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", CNN, The Guardian, The Washington Post.

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