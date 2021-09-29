США та використання російських військових баз у Центральній Азії

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорив із головою генштабу збройних сил РФ Валерієм Герасімовим коментарі президента Росії Володимира Путіна щодо використання російських військових баз у Центральній Азії для реагування на терористичні загрози в Афганістані.

Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на джерела в уряді США. За словами джерел, Міллі порушив це питання на прохання Ради національної безпеки, коли минулої середи проводив у Гельсінкі зустріч з Герасімовим. Як розповіло одне із джерел, Герасімов відповідав ухильно. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков від коментарів утримався.

Після виведення американських військ з Афганістану адміністрація Байдена почала шукати способи розширити свої можливості щодо відстеження потенційних терористичних загроз у регіоні та реагування на них. Хоча США та Росія поділяють стурбованість щодо загрози тероризму, ідея співпраці з Москвою у боротьбі з тероризмом пов'язана з низкою складнощів, зокрема політичного характеру, відзначає Wall Street Journal. Кілька років тому Конгрес ухвалив закон, який виключає тісне співробітництво між збройними силами США та Росії доти, доки російські війська перебувають в Україні, якщо не буде отримано спеціального дозволу від міністра оборони.

Олександр Краутер – професор Міжнародного університету Флориди та експерт Центру аналізу європейської політики (Alexander Crowther, Florida International University, CEPA - англ.) – зазначає: діалог між високопоставленими військовими знижує ймовірність помилок, які можуть призвести до плачевних результатів.

«Одне із завдань генерала Міллі – спілкуватися зі своїми іноземними колегами, як це робить, наприклад, держсекретар. Зі статті Wall Street Journal я зробив висновок, що генералу Міллі було доручено спілкуватись з генералом Герасимовим, щоб дізнатися, чи була пропозиція Путіна серйозною, – зазначає експерт. – Якщо ми не спілкуватимемося з Росією, то шанси на помилку значно зростуть. А у сфері національної безпеки, коли трапляються помилки, люди зазнають поранень і гинуть. Як би нас не дратував Кремль через Донбас, Крим, Сирію, країни Балтії та наших партнерів, ми повинні продовжувати з ним розмовляти».

«Коли я був офіцером з політичних питань при голові Об'єднаного комітету начальників штабів та спеціальним помічником верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, то щодня був свідом спілкування з іншою стороною телефоном. Ви не можете ізолювати їх лише тому, що злі на них. Ви повинні вступити з ними в контакт, особливо сьогодні, коли Пекін, Москва і Вашингтон стикаються один з одним у повітрі, у космосі, у кіберпросторі, на морі. Між нашими країнами існує багато тертя, і тому дуже важливо, щоб наші воєначальники розмовляли зі своїми колегами, щоб зменшити ймовірність помилки і виникнення конфлікту через цю помилку», – переконаний Краутер.

За даними російського видання "Комерсант", під час зустрічі з Байденом у Женеві Путін висловив думку про те, що американські військові могли б використати російські військові бази в Таджикистані та Киргизстані. Представники уряду США підтвердили, що такі коментарі пролунали, але, як вони зазначили, неясно, чи це було сказано всерйоз.

Бен Ходжес – генерал-лейтенант Армії США у відставці, колишній командувач сухопутних військ США в Європі, а нині провідний експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики (Ben Hodges, CEPA), здивований тим, що США мають просити дозволу у Росії захищати свої національні інтереси.

«Очевидно, що Сполученим Штатам потрібна здатність продовжувати завдавати ударів по терористичним цілям, тому, звідки б удари не відбувалися, нам потрібна ця здатність. Зрозуміло, що США більше не перебувають у Афганістані, і це трохи ускладнює завдання. Головне питання: навіщо нам дозвіл Кремля, щоб розміщувати свою військову інфраструктуру на території іншої суверенної держави? Подібні дії США можуть опосередковано надати законність зазіханням Росії на те, щоб мати сферу впливу» – констатує Бен Ходжес.

Олександр Краутер при цьому зазначає: розміщення американських військових та центрів на російських базах відповідало інтересам Кремля.

«Кібероперації та боротьба з тероризмом – дві сильні сторони США, і Москва зробила б усе можливе, щоби перебувати разом з нами в одному командному центрі під час їх проведення. З одного боку, ми хочемо співпрацювати з росіянами та проводити контртерористичні операції у цьому регіоні. З іншого боку, ми не хочемо розкривати росіянам усі свої можливості, – каже експерт. – Якщо ми говоримо про проведення операцій з аеродрому неподалік Бішкека, то у Москви може з'явитися можливість збору розвідданих про наші можливості та техніку».

Краутер наголошує: Сполучені Штати потребують баз, які дозволять відстежувати терористичну активність у Центральній Азії.

Бен Ходжес переконаний: Сполученим Штатам необов'язково використовувати російські військові база в регіоні.

«Індія знаходиться так само близько до більшої частини Афганістану, як і Киргизстан. Я бачу проблему в тому, щоб просити у росіян дозвіл на будь-які дії на території іншої суверенної країни, навіть якщо вона знаходиться в якомусь союзі з Москвою. Росія не питала дозволу у США, щоб побудувати трубопровід до Німеччини, не питала дозволу займатися іншими справами в інших частинах Європи. Думаю, що прийшов час, щоб адміністрація, уряд США, серйозно підійшли до того, як вони взаємодіють з Кремлем », - нагадує генерал.

Експерт "Атлантичної ради" Джон Гербст (John Herbst, Atlantic Council), розділяє скептицизм щодо співпраці США і Росії в цій сфері, але вказує на низку позитивних моментів.

«Зрозуміло, що Росія наш суперник, але у нас може бути спільний інтерес в цій сфері, і, якщо у Москви є місця, звідки можна було б відслідковувати, що відбувається в Афганістані, то я не думаю, що це божевільна ідея. Я більше ніж упевнений, що наші військові змогли б захистити наші активи від дій російської розвідки, - стверджує експерт. - Якщо ми хочемо використовувати російські бази в регіоні, то нам потрібно також вести переговори з Киргизстаном і Таджикистаном. Ми не хочемо, щоб це була домовленість США і Росії, яка потім доноситься до відому наших центральноазіатських друзів, але щоб це була домовленість всіх сторін».

За даними Wall Street Journal, представник адміністрації Байдена заявив, що США не намагаються отримати від Москви дозволу на розміщення військ ближче до Афганістану, але просто хочуть краще зрозуміти позицію Путіна.

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