Більша кількість робочих місць у листопаді – кращі перспективи розвитку економіки наступного року

Міністерство праці Сполучених Штатів оприлюднило звіт про розвиток економіки минулого місяця. Згідно з урядовими даними, в листопаді кількість робочих місць, не враховуючи сільського господарства, збільшилася на 228 тисяч. Це значне збільшення після проблем, спричинених наслідками нищівних ураганів Гарві та Ірма, які мали вплив на кількість робочих місць у жовтні.

Безробіття залишалося на найнижчому за останні 17 років рівні – 4,1%. Економісти, опитані інформаційним агентством Reuters, передбачали збільшення кількості робочих місць на 200 тисяч.

Дуже оптимістичний звіт про стан економіки спонукав деяких експертів закликати до скорочення корпоративного податку до 20%, замість 35%. Республіканці твердять, що пропоноване зниження податків посилить економіку і дозволить компаніям прийняти більше робітників. Однак у ситуації майже повного працевлаштування і повідомлень компаній, що вони мають трудноші із знайденняим кваліфікованих робітників, більшість економістів з цим не погроджується. Працедавці наймають майже рекордну кількість працівників.

Американська економіка в третьому кварталі зростала темпом у 3,3%, тобто найшвидше за останні три роки і, за всіма ознаками, втримала цей темп на початку четвертого кварталу.

Курс долара зростав у порівнянні з кошиком валют залишався високим, а курс цінних паперів на біржі збільшувався.

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