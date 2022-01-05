США заявили про "міцний консенсус" з союзниками щодо заходів у відповідь щодо Росії

США заявили про досягнення "міцного консенсусу" з європейськими союзниками та партнерами у питанні про те, як відповісти Росії, якщо вона здійснить військове вторгнення в Україну.

При цьому у Вашингтоні висловили надію, що дипломатія переможе.

Заява представника Держдепартаменту Неда Прайса з'явилася на тлі підготовки адміністрації президента Джо Байдена до низки переговорів із Москвою, спрямованих на зниження напруженості, спричиненої масштабним розгортанням російських військ біля кордонів України.

"Ми почули, як сформувався міцний консенсус щодо серйозних витрат, з якими зіткнеться Росія, якщо вона зважиться на нову військову агресію щодо України", – заявив Прайс журналістам.

Він попередив про рішучість Заходу запровадити "конкретні пакети жорстких заходів проти Росії, якщо вони продовжать цю ескалацію".

"Ми особливо зазначили, що вони включатимуть заходи, на які ми свідомо не пішли у 2014 році, але готові вжити зараз", – сказав Прайс.

Він не став вдаватися в деталі, але заявив, що уряд США сподівається, що ці плани не втіляться у життя, бо дипломатія переможе.

"Ми сподіваємося, що масштабні та серйозні наслідки, з якими зіткнеться російська економіка у разі подальшої агресії Росії щодо України, залишаться гіпотетичними, бо ми щиро прагнемо дипломатії та деескалації", – пояснив Прайс.

Прайс заявив, що в понеділок у Женеві США вислухають пояснення Росії з приводу її пропозицій і занепокоєння, що лежить в їх основі.

"Ми відповімо і поділимося своїми занепокоєннями, а у нас їх багато, – сказав він. – Зрештою, наша мета полягатиме в тому, щоб виділити кілька питань, де у нас може бути достатньо точок дотику, щоб продовжити обговорення і зрештою вирішувати їх разом".

Прайс не уточнив, що це можуть бути питання, але сказав, що діалог з питань стратегічної стабільності буде зосереджений на проблемах двостороннього характеру.

"Ми не збираємося говорити над головами наших європейських союзників та партнерів", - запевнив він.

Відповідаючи на запитання про російські пропозиції, Прайс сказав, що "є речі, за якими ми готові працювати і які, можливо, заслуговують на обговорення".

"У цих пропозиціях є й інші речі, які, як російська сторона знає, будуть неприйнятними для нас і наших партнерів", – сказав представник Держдепартаменту.

Що стосується відмови від розширення НАТО на схід, що є ключовою вимогою президента Росії Володимира Путіна, США не обговорюватимуть у ході діалогу питання, "що стосуються НАТО, які відносяться виключно до Європи", - заявив Прайс.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше директор Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін пояснив, яку роль переговори із НАТО грають у діалозі Заходу та Росії щодо вимог Москви, які стосуються нерозширення Альянсу на Україну тощо.

"Переговори між Росією та Заходом цього місяця відбуваються за трьома каналами: (1) зі США: реальні переговори; (2) з НАТО: дискусії щодо військових деталей; (3) ОБСЄ: напівпублічна платформа/формальність. Сподіваюсь, що перший раунд не стане останнім", - відзначив Тренін у соціальній мережі Twitter.

У грудні президент Росії Путін наполягав, що Москва вимагає негайної реакції на її вимоги і не сприйме намагання їх "заговорити". Путін також заявляв, що у разі продовження "явно агресивної лінії" Заходу, Росія буде вдаватись до "військово-технічних заходів".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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