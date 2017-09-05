Ніккі Гейлі: якщо Іран і порушує ядерну угоду, США таки не відмовляться від неї

Якщо президент Дональд Трамп скаже у жовтні, що Іран не виконує положень, що виникають з ядерної угоди, на яку він погодився з провідними країнами світу, то це не означає, що США виходять з угоди. Про це заявила у вівторок глава Постійного представництва Сполучених Штатів при ООН Ніккі Гейлі.

Вона також сказала, що, на думку Американського інституту підприємництва у Вашингтоні, ядерна угода з Іраном була так запланована, щоб вона була надто великою, щоб провалитися, і що іранські лідери використовують це для того, щоб своєю поганою поведінкою тримати світ заручником.

Вона охарактеризувала ядерну угоду як таку, що «має дуже багато недоліків і обмежень, та що Іран багоразово її порушував».

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