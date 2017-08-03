США вважають запуск іранської балістичнлї ракети «провокативним кроком»

Сполучені Штати, Великобританія, Франція і Німеччина назвали недавній запуск ракети Іраном «несумісним» з резолюцією Ради Безпеки і закликали генерального секретаря ООН провести розслідування цієї справи.

«Запуск становить загрозливий і провокативний крок з боку Ірану», говориться в листі, надісланому в середу генеральному секретареві ООН Антоніу Ґуттерешу і президенту Ради Безпеки Сполученими Штатами від імені чотирьох країн.

Тиждень тому Іран повідомив про успішний запуск ракети із супутником у космос. Тегеран твердив, що ракета Simorgh здатна винести супутник вагою у 250 кілограмів на висоту 500 кілометрів над Землю, але не вдавався в подробиці щодо вантажу на запущеній тиждень тому ракеті.

Запуск ракети відбувся після заходів США у липні для збільшення економічних санкцій проти Ірану з приводу його програми виготовлення балістичних ракет.

Згідно з текстом ядерної угоди від 2015 року, яка обмежила ядерну діяльність Ірану, випробування балістичних ракет не є конкретно заборонені, проте документ був підтриманий Радою Безпеки ООН в резолюції, в якій далі говориться, що Іран отримав звернення, щоб не вдаватися до будь-якої діяльності, пов’язаної з балістичними ракетами.

У переданому в середу листі сказано, що запуск Іраном ракети «несумісний» із згаданою частиною резолюції. Проте представник Росії при ООН Василь Небензя заявив репортерам, що посилання на балістичні ракети не є частиною ядерної угоди між Іраном і провідними країнами світу.

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