Білий дім до іранських протестувальників: «Ми про вас не забудемо»

Сполучені Штати обіцяють надати підтримку іранським протестувальникам і осуджують іранських офіційних осіб, відповідальних за смерть 21 демонстранта і арешти понад 1 000 людей.

Представник Білого дому заявив у четвер, що США шукатимуть «достовірної інформації» і намагатимуться накласти нові санкції проти ти, хто відповідальний за придушення протестів, які розпочалися минулого тижня.

Державний департамент також заявив, що не буде стояти бездіяльно.

«Ми маємо достатні повноваження, щоб привести до відповідальності тих, хто причетний до насильства проти протестувальників, хто вдається до цензури або крадуть від іранського народу, – говориться в заяві. Жертвам режиму ми говоримо: «Ми про вас не забудемо».

Хоча без прямого зв’язку з протестами, у четвер Сполучені Штати наклали санкції на п’ять іранських комапній, пов’язаних з програмою виготовлення балістичних ракет.

Голова Постійного представництва США при ООН Ніккі Гейлі попросила скликати в п’ятницю засідання Ради Безпеки ООН. Однак Росія та інші члени Ради Безпеки піддають критиці США за пропозицію про скликання наради, кажучи, що протести – це внутрішня справа і не стосується загрози міжнародному миру та безпеці.

Однак у заяві, оприлюдненій у четвер ввечері, Гейлі сказала: «Світ уже бачив жахіття, які сталися в Сирії, що почалися з того, що злочинний режим відмовив людям права до мирного протесту. Ми не можемо дозволити, щоб це сталося в Ірані».

Заяви США і санкції напевно не сподобаються іранським офіційним особам, включно з верховним керівником аятоллою Алі Хаменеї, який звинуватив іноземні уряди в підбурюванні до протестів.

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