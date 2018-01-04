«Санкції США спрацьовують» - віце-президент Пенс (ексклюзивне інтерв’ю)

Посольство України в США сподівається, що віце-президент Майк Пенс цього року, на запрошення Києва, відвідає Україну з робочим візитом

Віце-президент США Майк Пенс в ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспондентові «Голосу Америки» Ґреті Ван Састерен торкається питань щодо протестів в Ірані, долі «ядерної угоди» і «твітів» президента Трампа.



Ґрета Ван Састерен: В Ірані існує дуже складна, дуже тендітна ситуація. Що збираються робити Сполучені Штати? Я бачила «твіти» і усні заяви про підтримку, але чи підуть за цим реальні кроки?



Майк Пенс: Дуже важливо пам'ятати, що в першу чергу Іран є головною державою-спонсором тероризму в світі. (Влада Ірану) не тільки пригнічує своїх власних громадян, позбавляючи їх прав людини, а й займається експортом тероризму по всьому регіону, залишаючись неймовірно небезпечною дестабілізуючою силою. Так що ситуація, коли люди в Ірані повстають, вимагаючи змін у своїй країні, повинна бути близька кожному волелюбному американцеві і людям в усьому світі, які цінують свободу. Я повинен сказати, що це сильно відрізняється від мовчання американського президента в 2009 році, під час «Зеленої революції» в Ірані ...



ҐВС: Він чекав кілька днів, але потім виступив із заявою ...



МП: Так, але ясне вираження підтримки, з якою звернувся президент Трамп до учасників протестів в різних містах Ірану, стало драматичним і, я думаю, дуже відповідає тієї ролі, яку відіграє Америка, як лідер вільного світу.



... Існує контраст між мовчанням і небажанням підтримати свободу, продемонстрованими попередньою адміністрацією, і безкомпромісною рішучістю президента Трампа, який підтримав сміливих мешканців Ірану. Я знаю, що це дає надію людям, які вийшли на вулиці міст по всій країні, і ми продовжимо підтримувати їх не тільки на словах ...



ҐВС: Що ще Сполучені Штати збираються робити для того, щоб по-справжньому підтримати протестуючих?



МП: Сполучені Штати та інші країни світу можуть надати величезну підтримку громадянам Ірану, якщо ті продовжать боротьбу за свою свободу, будуть домагатися змін, відкидати радикальну ідеологію, яка захопила їх країну десятиліття назад і продовжує захоплювати решта світу через експорт тероризму з Ірану.



Дивіться, колишня адміністрація не тільки мовчала, коли мужні люди доброї волі в Ірані піднялися на боротьбу за свободу, а й підтримала катастрофічну «Іранську ядерну угоду», яку президент Трамп відмовився сертифікувати ... Ви знаєте, що ми пішли на «ядерну угоду» з надією на те, що вона буде сприяти створенню більш помірного Ірану, але поки що ми не бачимо нічого подібного.



Зате ми бачимо людей, які знову вийшли на вулиці в Ірані, і зараз у нас є американський президент, який відповідно до великої американської традиції підтримки (цих людей), кажучи їм: ми разом з вами, ми підтримуємо вас, ми готові допомогти вам домогтися більш вільного і більш процвітаючого майбутнього.



Я думаю, що це реальна можливість, і я сподіваюся, що, як дисиденти в Радянському Союзі, коли вони почули виступ Рональда Рейґана, присвячений «імперії зла», і зрозуміли, що вони не самі, так і люди, які вийшли на вулиці в Ірані, знають, що за влади президента Трампа вони не залишаться на самоті...



ҐВС: Президент дотепер (звертався до іранців) через Twitter, але іранська влада заборонила «Твіттер», «телеграм», «Фейсбук» і «Інстаграм», так що соціальні мережі стали в Ірані недоступними ... Так що слова президента можуть не дійти до них. До того ж багато в Ірані розчаровані (ініціативами) президента в сфері імміграції, заборонити в'їзд для іранців в Сполучені Штати.



МП: Політика гноблення, що проводиться режимом аятолл в Ірані, не є чимось новим. Вони залишаються державою, яка заперечує основні права людини, так що заборона на використання соціальних мереж не є несподіванкою ...



Я думаю, що сьогодні вранці президент знову звернувся безпосередньо до іранців в соціальних мережах.



ҐВС: Але у них немає доступу до соціальних мереж, в цьому і полягає проблема.



МП: Я можу запевнити вас, що, чи то президент, чи я сам, наш державний секретар або представник (в ООН) Ніккі Гейлі, ми всі продовжимо, на відміну (від ситуації) дев'ятирічної давності ... посилати недвозначний сигнал, що американці підтримують людей в Ірані, які домагаються свободи ... Ми хочемо побачити, що вони доб'ються вільного і демократичного майбутнього. Ми хочемо побачити, як вони відмовляться підтримувати режим, який продовжує загрожувати світові і погрожувати створенням ядерної зброї.



ҐВС: Що ми можемо очікувати, якщо президент не продовжить сертифікацію «ядерної угоди»?



МП: Президент ясно дав зрозуміти, що ми не будемо її сертифікувати.



ҐВС: Як це відіб'ється на громадянах Ірану? Запровадження нових санкцій погіршить життя людей, які вийшли на вулиці, чи це допоможе їм?

МП: Ми вважаємо, що санкції працюють. Вони працюють не тільки в Ірані, але ми вважаємо, що вони працюють у випадку з Північною Кореєю. Президент і його адміністрація абсолютно впевнені в необхідності використовувати всю економічну вагу Сполучених Штатів і економічні санкції для того, щоб Іран це відчув.



Ми також працюємо разом з Конгресом над новою угодою, над тим, на яких умовах можуть бути запроваджені нові санкції. Насправді, іранська «ядерна угода» є погано продуманою не тільки тому, що вона не зупинила програму створення ядерної зброї. Угода, підписана строком на десять років, фактично гарантує, що через десять років вони приступлять до створення ядерної зброї.



Тому ми хочемо укласти довгострокову угоду ... з умовою, що якщо в якийсь період Іран спробує створити ядерну зброю і балістичну ракету для її доставки, то весь пакет санкцій буде введений в дію негайно.



ҐВС: Президент в Twitter заявив, що він має в своєму розпорядженні «більшу (ядерну) кнопку», ніж Кім Чен Ин. Чи не грає він з вогнем?



МП: Президент Трамп продемонстрував виразні лідерські якості на світовій арені, і це дозволило добитися суттєвого прогресу щодо (проблеми) Північної Кореї ... Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що Америка не піддасться тиску, Америка не піддасться погрозам, і, підтверджуючи це , він зумів організувати безпрецедентний економічний і дипломатичний тиск на Північну Корею.



... Китай робить (для цього) більше, ніж будь-коли. Китай повинен робити більше, і вже зараз робить більше, ніж будь-коли, для економічної і дипломатичної ізоляції Північної Кореї.



Я дійсно вірю в те, що, коли президент дав зрозуміти, що готовий використовувати всі можливості, це означає, що Сполучені Штати Америки здатні захистити своїх громадян способами, про які Північна Корея навіть не має уявлення, і одночасно ясно заявляють, що, якщо Північна Корея відмовиться від своїх ядерних, ракетних і балістичних амбіцій, якщо вона ліквідує ці програми, то з'явиться можливість для мирного вирішення проблеми.

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