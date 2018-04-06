Безробіття у США залишається на найнижчому рівні за останні 17 років

У п’ятницю Міністерство праці оприлюднило звіт, згідно з яким безробіття у Сполучених Штатах уже шостий місяць поспіль залишається на рівні 4,1 %. Це найнижчий рівень безробіття за останні 17 років.

У місяці березні на 103 тисячі збільшилась кількість робочих місць, тобто на 175 тисяч менше, ніж на це розраховувалось. Слід додати, що протягом кількох останніх місяців зареєстровано найбільше зростання кількості нових робочих місць. Помірне збільшення працевлаштування було спричинене втратою 15 тисяч робочих місць у будівництві і 4,400 у роздрібному продажу.

Натомість збільшилася кількість робочих місць у виробництві, охороні здоров’я, гірничій промисловості та в інших секторах економіки, але зростання відбувалося поволі.

У березні зарплата в середньому була на 2,7% вищою, ніж рік тому.

Хоча у березні кількість робочих місць не збільшилася настільки, як на це розраховувалось, американська економіка, за всіма ознаками, здорова.

Вихід економіки з великої рецесії, яка закінчилася у 2009 році, це найбільше оживлення із середини XIX століття.

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