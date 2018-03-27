Рейтинг схвалення Трампа зростає – результати опитування

Проте, число незадоволених діяльністю президента американців, як і раніше, перевищує кількість прихильників





Економічна ситуація в США поліпшується, і, як свідчать результати останніх опитувань, рейтинг схвалення президента Трампа зростає, хоча більшість американців, як і раніше, не схвалює його діяльність протягом 14 місяців його президентства.



Два опитування, проведені на цьому тижні (перший - телеканалом і агентством Associated Press, другий - дослідним центром NORC), показують, що діяльність Трампа на посаді президента схвалюють 42 відсотки американців. Це найвищий показник протягом декількох місяців. За даними CNN, 54 відсотки виборців не схвалюють діяльність Трампа; Associated Press говорить про 58%.



У перші місяці чотирирічного терміну Трампа його рейтинг схвалення був найнижчим президентським рейтингом за сім десятиліть. Однак CNN відзначає, що нинішній рейтинг Трампа лише незначно нижче, ніж рейтинг Рональда Рейґана на початку 1980-х років і Барака Обами в 2010 році на самих ранніх етапах їх президентських термінів.



Перебування Трампа в Білому домі супроводжувалося інтенсивною ротацією осіб на ключових постах. Так, зовсім недавно Трамп відправив у відставку держсекретаря Рекса Тіллерсона і радника з національної безпеки Герберта Макмастера.



А останніми днями в центрі уваги громадськості опинилися повідомлення про позашлюбні зв'язки Трампа, як стверджується, які відбувалися в 2006 році - за десять років до виборів 2016 року. Нагадаємо, що сам президент відкидає ці твердження.



Проведені опитування показали, що підвищення рейтингу схвалення Трампа пов'язане зі зростанням економіки США; відзначається, що в цьому питанні виборці оцінюють його більш позитивно, ніж в тих випадках, коли мова йде про інші соціальні проблеми.



Рівень безробіття в США залишався на рівні 4,1 відсотка; в країні відбувається зростання заробітної плати. Шляхи її підвищення відкрило, зокрема, ініційоване республіканцями скорочення податків.

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