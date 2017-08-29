Трамп про запуск ракети КНДР: «можливі всі варіанти»

Після запуску чергової ракети Північною Кореєю у вівторок президент Дональд Трамп заявив, що «можливі всі варіанти».

У заяві, що її оприлюднив Білий дім, Трамп заявив, що «Північна Корея продемонструвала зневагу до своїх сусідів, всіх країн Організації Об’єднаних Націй і мінінмуму стандартів прийнятної міжнародної поведінки». Він додав, що погрози і дестабілізуюча поведінка лише збільшує ізоляцію режиму Північної Кореї в регіоні і серед усіх країн світу. Всі варіанти залишаються на столі».

Запущена Північною Кореєю у вівторок вранці ракета пролетіла над територією Японії.

Після запуску ракети президент Трамп мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, в якій підтвердив, що Північна Корея становить «серйрозну і дедалі більшу загрозу» для обох країн.

«Президент Трамп і прем’єр-міністр Абе віддані справі збільшення тиску на Північну Корею і роблення всього можливого для переконання міжнародної громадсьекості робити те саме», сказано в заяві Білого дому.

Згідно з японським урядом, ракета пролетіла високо над Японією через десять хвилин після запуску, розірвалася на три частини, які впали у води Тихого океану на схід від головного північного японського острова Хоккайдо.

Запуск поклав край місячній перерві у ракетних випробуваннях, який американська влада трактувала як період стриманості, а президент Трамп минулого тижня навіть заявив, що лідер Північної Кореї «починає з нами рахуватися».

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