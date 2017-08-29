Ракета КНДР пролетіла над Японією

Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети, яка пролетіла над територією Японії





У вівторок вранці Північна Корея провела запуск ракети, яка пролетіла над територією Японії і впала в море на відстані приблизно 1 180 км від берега острова Хоккайдо.



Подібний інцидент стався в 2009 році.



США, Південна Корея і Японія вважають, що це було випробування балістичної ракети, в той час як Північна Корея заявила, що ракета доставляла супутник зв'язку на орбіту.



Військові Південної Кореї повідомили, що ракета була запущена близько 6 ранку за місцевим часом з території в районі Пхеньяна.



Ракета подолала 2 700 км на висоті близько 550 км.

«Це безпрецедентна, серйозна і небезпечна загроза нашому народові», - сказав представник японського уряду Есіхіде Суга.



Суга заявив, що запуск ракети є грубим порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, пообіцявши виробити спільну з США І Південною Кореєю відповідь на дії КНДР.



Представник Пентагону також підтвердив, що північнокорейська ракета пролетіла над територією Японії і не становила загрози для Сполучених Штатів, зазначивши, що США продовжують збір інформації про запуск ракети.



Черговий запуск ракети ознаменував різке загострення напруженості на Корейському півострові, викликане розробкою Північною Кореєю ядерної зброї і балістичних ракет в порушенні санкцій ООН.



Лідер КНДР Кім Чен Ин на початку серпня погрожував запустити чотири ракети в напрямку американської території Гуам, що призвело до загострення регіональної напруженості. Президент Трамп попередив, що Сполучені Штати вдадуться до відповіді на дії Північної Кореї «вогнем і люттю».

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