Північна Корея скасувала культурні заходи, приурочені до Олімпійських ігор

Північна Корея скасувала спільні з Південною Кореєю культурні заходи перед Зимовими Олімпійськими іграми. Про це повідомило Міністерство з питань об’єднання обох корейських держав.

Пхеньян звинуватив південнокорейські засоби масової інформації в заохочуванні до образливих нападок у громадських настроях у відношенні до КНДР і скасував заплановані на 4 лютого в Північній Кореї заходи для відзначення недалеких ігор у Пхйончхані у Південній Кореї.

Сеул висловив глибокий жаль з цього приводу і закликав свого сусіда виконати всі угоди, досягнуті між обома країнами, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Минулого тижня 12 північнокорейських спортсменок-хокеїсток прибули до Південної Кореї, щоб разом з південнокорейськими друзями створити об’єднану корейську команду – вперше з часу Корейської війни у 1950-х роках.

Несподівана пропозиція Кім Чен Ина надіслати делегацію на Олімпійські ігри до Пхйончхана під час новорічної промови проклала шлях до відновлення діалогу між Пхеньяном і Сеулом, який був заморожений з приводу північнокорейської програми розвитку ядерної зброї ї ракетних випробувань, що суперечить міжнародним санкціям.

Переговори довели до досягнення угоди, щоб обидві сторони ішли під спільним прапором під час церемонії відкриття ігор і створили спільну жіночу команду з хокею.

Однак південні корейці дедалі більш розлючені з приводу створення спільної команди, вважаючи, що їх земляки програють команді з Північної Кореї і що президент Мун Чже Ін пішов на надто великі поступки, бажаючи участі північних корейців в Олімпійських іграх.

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