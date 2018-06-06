Денуклеаризація Північної Кореї може коштувати до 20 мільярдів доларів

Експерти з контролю озброєнь підраховують, що ліквідація ядерної програми Північної Кореї вимагатиме десяти років і коштуватиме двадцять мільярдів доларів, очевидно, за умови, що на саміті в Сінгапурі 12 червня буде досягнуто угоди в цьому питанні.

«Важке завдання ще не розпочалося, і воно вимагатиме постійної уваги з боку Сполучених Штатів, Південної Кореї, Японії, Китаю і Північної Кореї. Це буде багаторічний процес, сказав Дерил Кімболл, виконавчий директор базованої у Вашингтоні Асоціації з контролю озброєнь.

Президент Трамп заявив, що він розраховує на «дуже позитивний результат від ядерного саміту з Північною Кореєю, але також додав, що це, за всякими ознаками, буде початок процесу для врегулювання відмінностей щодо масштабів денуклеаризації Північної Кореї, а також подробиць, які стосуються пом’якшення санкцій, економічної допомоги і гарантій безпеки в заміну на це.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив у неділю, що Північна Корея отримає пом’якшення санкцій лише після того, якщо вона вдасться до «можливих для перевірки і незворотніх» кроків до денуклеаризації».

Ця позиція наближена до становища уряду Кім Чен Ина, що кроки з денуклеаризації і поступки зустрінуться із взаємними заходами. Вона відходить від вимог деяких з посадовців президентської ради безпеки у Вашингтоні, що Пхеньян повинен швидко і в односторонньому порядку ліквідувати всю свою зброю масового ураження перед тим, як йому будуть запропоновані будь-які поступки.

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