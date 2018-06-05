Законодавці США хочуть обмежити повноваження президента щодо запровадження тарифів

Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, законопроект може бути внесений у вівторок або в середу





Група сенаторів - республіканців і демократів мають намір вже у вівторок представити законопроект, що змушує Дональда Трампа (як і будь-якого іншого президента США) заручатися схваленням Конгресу, перш ніж встановлювати тарифи, ґрунтуючись на міркуваннях національної безпеки.



Про це повідомив журналістам у вівторок сенатор-республіканець Боб Коркер, який очолює сенатський Комітет з міжнародних відносин.

За його словами, законопроект може бути представлений у вівторок або в середу, і його мета - обмежити повноваження президента, передбачені 232-ю статтею Закону про розширення торгівлі від 1962 року.



Пропоноване законодавство булао опрацьоване після того, як президент Трамп минулого місяця вирішив з'ясувати, чи не пошкодив імпорт авто автомобільної промисловості США, що може привести до підвищення мит - аж до 25-процентного - «з міркувань національної безпеки».

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