Звільнений КНДР американський студент зазнав «серйозної нейрологічної травми»

Американський студент, звільнений Північною Кореєю, після 17 місяців ув’язнення, зазнав «серйознаої нейрологічної травми», заявила у четвер представниця лікарні.

Після повернення додому з Північної Кореї, Отто Вормбіра, якому 22 роки, негайно перевезено до лікарні Медичного центру Університету в Цинциннаті. Він у стабільному стані, при ньому перебуває матір, сказала представниця лікарні Келлі Мартин. Лікарі планують повідомити про стан його здоров’я у четвер в пізніших годинах.

Батьки Вормбіра заявили, що їх син є в комі вже понад рік, і охарактеризували його звільнення як евакуацію з медичних міркувань.

На прес-конференції у четвер Фред Вормбір, батько Отто, заявив, що він не вірить у те, що сказала Північна Корея про причину стану здоров’я його сина.

«Навіть якщо ви вірите в їх пояснення про ботулізм і пілююлю на сон, яка мала спричинити кому, і ми в це не віримо, немає виправдання для будь-якої цивілізованої країни, щоб тримати інформацію про його стан в таємниці і відмовити йому до часу звільнення у наймодернішій медичній допомозі».

Фред Вормбір далі сказав, що адміністрація Трампа надає допомогу у втримуванні зв’язків з родиною і уможливленні повернення їх сина.

На запитання, чи адміністрація могла б більше допомогти у втримуванні зв’язків з родиною і уможливленні повернення їх сина, Фред Вормбір відповів: «Я думаю, що результати говорять самі за себе».

Північна Корея засудила Вормбіра, студента Вірджинського університету, до 15 років ув’язнання за спробу вкрасти пропагандистський транспарант.

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