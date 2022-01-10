У Женеві завершилися американсько-російські переговори щодо стратегічної стабільності

У Женеві, о четвертій годині тридцять дві хвилини за місцевим часом, завершилася американсько-російська зустріч у рамках Діалогу щодо стратегічної стабільності. Про це повідомив Держдепартамент США.

Як повідомляється, заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолює американську делегацію на переговорах, у понеділок виступить із коментарями. Виступ запланований на 11:30 ранку за східним часом.

Дипломати США та Росії зустрілися в понеділок, щоб обговорити, зокрема, великомасштабне нарощування своєї військової присутності, що здійснюється Москвою, вздовж кордону з Україною та вимоги Росії гарантій безпеки з боку Заходу.

Як повідомляють у Держдепі, зустріч розпочалася незадовго до 9 години ранку за місцевим часом. Відзначається, що у своїй роботі американська сторона консультується не лише з Україною, але також із НАТО та іншими європейськими партнерами.

Раніше учасник переговорів з російської сторони, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков виключив можливість поступок Росії щодо озвучених нею раніше вимог, які включать нерозширення НАТО на Україну, та ін. Раніше про неприйнятність цих вимог Москви заявляли у США, НАТО.

Рябков також не виключив, що переговори можуть зайти у глухий кут.

“Я нічого не можу виключати, це цілком можливий сценарій”, - заявив Рябков, додавши, що в США “не повинно бути жодних ілюзій з цього приводу”.

“Якщо ми будемо ходити по колу й повторювати одне і те ж, якщо не побачимо жодних ознак готовності іншої сторони врахувати наші пріоритети, відреагувати на них конструктивним чином, тоді діалог стане безпредметним”, - заявив Рябков.

При цьому у неділю Рябков охарактеризував попередні переговори із Шерман, як "надзвичайні" і "складні".

Сьогодні ж колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що єдиним релевантним питанням щодо переговорів США - Росія у Женеві є те, чи погодиться Росія продовжувати їх.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Коммерсантъ.

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