У Держдепі розповіли про вчорашні попередні переговори з Росією, які російський дипломат назвав "вражаючими"

Речник Держдепу Нед Прайс виступив напередодні із заявою щодо зустрічі заступниці держсекретаря Венді Шерман у Женеві із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

У заяві повідомляється, що стророни обговорили питання, до яких сторони звернуться 10 січня під час надзвичайної зустрічі в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності.

Венді Шерман наголосила на прихильності Сполучених Штатів міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних держав при виборі альянсів.

Заступниця глави зовнішньополітичного відомства заявила, що США вітатимуть справжній прогрес, який досягається засобами дипломатії.

Вона пояснила, що США готові обговорити в рамках Діалогу зі стратегічної стабільності певні проблеми двосторонніх відносин з Росією, але не обговорюватимуть питання європейської безпеки без участі європейських союзників і партнерів.

Заступниця держсекретаря уточнила, що обговорення деяких проблем відбудеться 12 січня у рамках засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – на зустрічі Постійної ради ОБСЄ у Відні.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков охарактеризував попередні переговори, які "вражаючі".

"Розмова була складна, але ділова, ми занурились у матерію", - наводять слова Рябкова у РИА Новости.

Раніше, як повідомляє ТАСС, Рябков заявив, що НАТО більше не зможе "відтісняти" Росію на другорядні ролі в міжнародні політиці.

"Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, що називається, "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не у роль підлеглого, то в будь-якому разі на другі ролі в європейській і міжнародній політиці, причому зробити це з заподіянням прямої шкоди нашій безпеці, більше не вийде. Це все в минулому. І раніше не дуже виходило, а зараз цьому просто покладено край", - сказав заступник міністра.

"Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року", - заявив Рябков.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", РИА Новости, ТАСС.

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