Співробітниця Білого дому Гоуп Гікс відмовилася дати свідчення про працю в адміністрації Трампа

Співробітниця Білого дому з питань комунікацій Гоуп Гікс, одна з найдовше працюючих з Дональдом Трампом його помічниць, давала у вівторок свідчення перед комітетом Конгресу, який розслідує зв’язки кампанії Трампа з Росією. Проте вона відмовилася відповідати на запитання законодавців щодо своєї 13-місячної праці в Білому домі.

Слухання перед комітетом з питань розвідки Палати представників відбувалися за закритими дверима протягом кількох годин.

Гікс насамперерд працювала для родини Трампа як представниця із зв’язків з громадськістю Іванки Трамп, щоб сприяти розвитку її бренду одягу, після чого приєдналася до кампанії Трампа в її успішному змаганні за Білий дім.

Високопоставлений член комітету Адам Шифф заявив, що Гікс відповідала на запитання про кампанію, дещо про період між виборами і приходом Трампа до Білого дому, але нічого про її працю на посаді в Білому домі.

Один конгресмен-демократ, член комітет Денні Гек зі штату Вашингтон, був дуже роздратований з приводу небажання Гікс відповідати на запитання.

За кілька годин до виступу Гікс перед комітетом з питань розвідки президент Трамп написав у Твіттері, що все це «полювання на відьом». Він, серед іншого, покликався на кількох аналітиків, які кажуть, що вони не бачать доказів причетності кампанії Трампа до таємної змови з Росією або порушення законів у намаганні обюмежити слідство Федерального бюро розслідувань у тому, що звільнив його колишнього директора Джеймса Комі.

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