МЗС Росії викликає послів країн, які видворили російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії викликає послів іноземних держав, які видворили російських дипломатів, щоб передати їм ноти протесту і повідомити про відплатні заходи з боку Росії.

Журналісти бачили посла Німеччини, який у п’ятницю залишав будинок Міністерства закордонних справ РФ, тоді як прибули посли Нідерландів, України, Франції, Італії і Польщі.

У четвер Сполучені Штати заявили, що немає виправдання для того, щоб Росія видворила американських дипломатів.

В пізніших годинах також у четвер Білий дім оприлюднив заяву, в якій сказано, що дії Москви «означають дальше погіршення» у відносинах між Сполученими Штатами і Росією.

«Видворення службовців російської розвідки Сполученими Штатами і понад двома десятками союзницьких країн та НАТО на початку цього тижня було відповідною реакцією на російську атаку на території Великої Британії. Відповідь Росії не була несподіваною, і Сполучені Штати матимуть з цим справу», сказано в заяві.

Заступниця державного секретаря з громадської дипломатії Гедер Науерт також піддала критиці дії Москви, про які повідомив протягом дня міністр закордонних справ Сергій Лавров.

«Росія не повинна поводитись як жертва, додала представниця Державного департаменту, кажучи, що єдиними дійсними жертвами є ті, кого було отруєно і поставлено у важке становище в результаті атаки з використанням нервово-паралітичної речовини в британському місті Солсбері.

Лавров повідомив про видворення 60 американських дипломатів у відповідь на видворення із США такої самої кількості російських службовців.

Росія також закриває американське консульство у Санкт-Петербурзі, доручаючи, щоб воно припинило працю до двох днів.

Крім цього, Росія вимагає, щоб Великобританія скоротила кількість своїх представників у посольстві і генеральних консульствах до числа російських працівників у Великій Британії. Литва забере трьох своїх дипломатів. Чотири польські дипломати повернуться до Польщі. Також відповідна кількість дипломатів з Нідерландів, Естонії, Латвії, Італії і Фінляндії мають залишити Росію.

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