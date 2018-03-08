У четвер президент Трамп підписав укази, які накладають 25-відсоткові тарифи на імпорт сталі і 10-відсоткові тарифи на імпорт алюмінію. Відповідні оплати стануть чинними через 15 днів.

Церемонія підписання документів відбулася в Білому домі. Президент підписав відносні документи в присутності робітників цих індустрій і службовців адміністрації.

Рішення про накладення тарифів викликало застереження з боку законодавців, деяких представників індустрії та урядів іноземних країн. Канаду і Мексику звільнено від тарифів на неозначений термін, тоді як продовжуються переговори в справі Північноамериканської угоди про зону вільної торгівлі (NAFTA).

Інші країни, які вважаються союзниками Сполучених Штатів, наприклад Австралія, також отримають «задовільні альтернативні можливості для обміркування загроз, які, на думку адміністрації Трампа, вони становлять американським продуцентам сталі та алюмінію, додала офіційна особа.

Це ніяк не є пом’якшенням нашої позиції, наполягав представник адміністрації в розмові з репортерами, яка відбулася за умови, що не буде оприлюднено прізвища службовця.

Опоненти рішення президента вважають, що це підриває глобальну систему торгівлі і використовує претекст національної безпеки для протекціонізму, що заохочуватиме інші країни вдатися до цих самих заходів для захисту своїх внутрішніх ринків.

Один із службовців Білого дому відкинув цей аргумент, кажучи, що Сполучені Штати є найвільнішим у світі торговельним партнером і що регульована система торгівлі, відповідно до заснованої 23 роки тому Світової організації торгівлі із 163 членськими країнами,гф еїкшввф «не найкраще працює для американського народу».

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