США з листопада відкриють кордони для вакцинованих туристів з Канади й Мексики

Сполучені Штати з наступного місяця планують зняти обмеження на в’їзд через кордони з Канадою та Мексикою для повністю вакцинованих іноземців.

«Ми почнемо дозволяти подорожуючим з Мексики й Канади, тим які повністю вакциновані від COVID-19, в'їжджати до США без нагальних причин і зокрема відвідувати друзів та рідних, або подорожувати для туризму, перетинати наші перепускні пункти на суходолі і через поромні переправи», - повідомив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

У перших повідомленнях не вказано конкретну дату - коли саме у листопаді почнуть діяти нові правила.

Разом із оголошеним раніше планованим скасуванням заборони на в’їзд до США авіапасажирам з 33 інших країн світу, включно з дозволом для європейців, це означатиме відмову від обмежень у зв’язку з пандемією коронавірусу, які тривають вже понад півтора роки.

Канада й Мексика, як і інші країни, упродовж багатьох місяців вимагали від США пом’якшити заборони на в’їзд, що стали перешкодою для родинних та інших зв’язків, а також для туризму.

«Від початку пандемії представники нашої розділеної кордоном спільноти відчули біль та економічні труднощі у зв’язку із закриттям кордонів. Цей біль незабаром мине», - заявив лідер демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер.

Представники Білого дому наголосили, що адміністрація Байдена не збирається скасовувати постанову адміністрації Трампа, яка фактично закриває доступ до США для шукачів притулку, тисячі яких намагаються потрапити з Мексики.

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