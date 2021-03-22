AstraZeneca: Випробування у США підтвердили дієвість вакцини і не виявили вищого ризику тромбів

Випробування вакцини AstraZeneca у Сполучених Штатах, а також у Чилі та Перу за участі 32 4499 добровольців виявили, що вона на 79% запобігала симптоматичним захворюванням на COVID-19 і на 100% дозволяла уникати важкого перебігу хвороби й потреб госпіталізації.

Приблизно 20% добровольців були віком понад 65 років, і дві дози вакцини, введені з чотиритижневим проміжком, захищали тих старших людей так само як і молодших.

Ми готуємося подати ці висновки в Адміністрацію з контролю над харчами та ліками у США і до застосування мільйонів доз в Америці, коли буде надано дозвіл.

Дані цих випробувань будуть подані Федеральній адміністрації з контролю над харчами та ліками США для очікуваного дозволу на використання тієї вакцини у Сполучених Штатах.

Фармацевтична компанія AstraZeneca повідомляє, що спеціальний комітет окремо вивчав результати випробувань стосовно загрози утворення тромбів і «не виявив зростання ризику тромбозу серед 21 583 учасників».

Вакцину AstraZeneca вже застосовують у Європі, але багато країн ЄС майже на тиждень призупиняли щеплення нею, очікуючи додаткових перевірок.

Результати американських випробувань додалися до недавніх висновків Європейського агентства лікарських засобів, а також Всесвітньої організації охорони здоров’я, які проводили додаткові аналізи наслідків застосування вакцини AstraZeneca через побоювання можливих побічних наслідків.

19 березня Європейське агентство лікарських засобів оголосило, що та вакцина безпечна й дієва, на чому наголошує також ВООЗ.

Вакцину AstraZeneca використовують і в Україні, де вона закуплена з Індії під маркою Covishield.

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