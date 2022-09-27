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США в Радбезі ООН представлять резолюцію, яка закликає не визнавати змін у статусі України – ЗМІ
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у вівторок ввечері представить резолюцію в Раді Безпеки ООН із засудженням референдумів, які Росія проводить в окупованих регіонах України. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на офіційного представника США.
Резолюція, яка буде внесена спільно з Албанією, закликатиме країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України, а також зобов’язуватиме Росію вивести свої війська з території свого сусіда, цитують ЗМІ представника США. Очікується, що резолюція матиме символічний характер, оскільки Росія майже напевно накладе на неї вето.
Як повідомляють ЗМІ, у вівторок, 27 вересня, у Нью-Йорку планується проведення позачергового засідання Ради безпеки ООН щодо незаконних «референдумів» на окупованих територіях України. За повідомленнями, на цьому засідані планується виступ президента України Володимира Зеленського.
Як пояснює американський чиновник, у резолюції йтиметься про те, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.
Як повідомив чиновник США, за лаштунками американські дипломати намагатимуться переконати усі країни в Раді Безпеки, включно з дипломатами з Китаю та Індії, проголосувати за цю резолюцію.
Як повідомляється, Вашингтон також може звернутися до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати сигнал Росії про те, що країни світу не підтримують її дії, що суперечать Статуту ООН.
«Ми ізолювали Росію в ООН, в Раді безпеки. 141 країна проголосувала за засудження Росії. Ми відсторонили їх від Ради з прав людини. Вони кожного разу, коли ми сидимо в Раді, чують засудження того, що вони роблять», – сказала Томас-Грінфілд в інтерв’ю телеканалу MSNBC минулого тижня.
Як повідомляв «Голос Америки», посол України в ООН звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням про термінове позачергове засідання для обговорення голосувань щодо "референдумів", які проводяться на контрольованих Росією частинах України.
Представники США неодноразово заявляли, що не погодяться з результатами «фіктивних» референдумів, які, на їхню думку, Росія використає як привід для анексії окупованих частин України.
Минулого тижня під час Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден закликали внести зміни до роботи Ради Безпеки ООН.
У повідомленні використано інформацію CNN, Reuters, MSNBC.
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«Уміння запобігти – хороша риса лідерства», - сказав Зеленський у своїй промові у вівторок.
«Запобігання є основою міцного миру – заходом для припинення будь-якої агресії, заходом для порятунку значно більше життів, ніж реагування на те, що вже сталося, і це забезпечить тривалий мир», – так Зеленський відреагував на ядерні погрози Росії, погрози анексувати нові території та зупинити «зерновий коридор», завдяки якому Україна може експортувати своє збіжжя до країн Африки та Азії.
Зеленський виступив на запрошення Українського науково-дослідного інституту Гарвардського університету, що організував зустріч у співпраці з Інститутом політики Гарвардської школи Кеннеді.
«Просто сьогодні у них була «чудова» заява-шантаж з Москви щодо ядерної загрози. Росія намагається нав’язати нам відчуття, що вони цілком здатні використати свою ядерну зброю, і вони говорять, що вони готові захопити більше українських територій, і немає обмежень для цієї анексії», – сказав президент Зеленський.
Зеленський виступав через кілька годин після того, як колишній президент Росії, а нині заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму Телеграм-каналі заявив, що Росія може використати ядерну зброю проти України, а Захід «проковтне використання будь-якої зброї в нинішньому конфлікті».
Також президент Росії Володимир Путін повторив свої попередні тези (спростовані на Заході – ред.) про те, що зерно з України нібито вивозиться не до найбідніших країн, а до країн Європи, та заявив, що це Захід «провокує продовольчу кризу».
За словами Зеленського, питання для світових лідерів полягає в тому, чи вони готові це толерувати.
«Я впевнений, що для вас це не виглядає нормально навіть на рівні риторики, це вже є злочином, ядерний шантаж, анексія, погрози, самі прості заяви вже вимагають певних жорстких дій у відповідь, щоб запобігти будь-якому з таких катастрофічних сценаріїв», – сказав Зеленський.
Як нагадує газета Wall Street Journal, Україна закликає Сполучені Штати та інші країни Заходу надіслати танки, ракети великої дальності та інше критично важливе озброєння у відповідь на різкі погрози Москви щодо ескалації.
«Коментарі Зеленського у вівторок були рівноцінними попередженню для західних лідерів не зволікати та не втрачати шанс запобігти ескалації Росії», – пише Wall Street Journal.
За даними Державного департаменту США, напередодні вторгнення Росії та після початку війни в лютому 2022 року Сполучені Штати схвалили передачу українським силам обладнання американського походження від 14-ти країн-членів НАТО та близьких партнерів. Поставки за даними на середину вересня року включають майже 12 000 протиброньових систем усіх типів; понад 1550 зенітних ракет; радари; прилади нічного бачення; кулемети; рушниці та боєприпаси; та бронежилети.
Війна Росії в Україні прискорила «безпрецедентний рівень оборонного планування НАТО», заявив у вівторок генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі та командувач Європейським командуванням США.
Крім того, експерти наголошують, що США ведуть активну роботу заради підтримки України в ООН.
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у вівторок ввечері представила резолюцію в Раді Безпеки ООН із засудженням референдумів, які Росія проводить в окупованих регіонах України. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційного представника США.
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