США в Радбезі ООН представлять резолюцію, яка закликає не визнавати змін у статусі України – ЗМІ

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у вівторок ввечері представить резолюцію в Раді Безпеки ООН із засудженням референдумів, які Росія проводить в окупованих регіонах України. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ з посиланням на офіційного представника США.

Резолюція, яка буде внесена спільно з Албанією, закликатиме країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України, а також зобов’язуватиме Росію вивести свої війська з території свого сусіда, цитують ЗМІ представника США. Очікується, що резолюція матиме символічний характер, оскільки Росія майже напевно накладе на неї вето.

Як повідомляють ЗМІ, у вівторок, 27 вересня, у Нью-Йорку планується проведення позачергового засідання Ради безпеки ООН щодо незаконних «референдумів» на окупованих територіях України. За повідомленнями, на цьому засідані планується виступ президента України Володимира Зеленського.

Як пояснює американський чиновник, у резолюції йтиметься про те, що Радбез ООН не підтримує застосування сили для перекроювання кордонів.

Як повідомив чиновник США, за лаштунками американські дипломати намагатимуться переконати усі країни в Раді Безпеки, включно з дипломатами з Китаю та Індії, проголосувати за цю резолюцію.

Як повідомляється, Вашингтон також може звернутися до Генеральної Асамблеї ООН, щоб надіслати сигнал Росії про те, що країни світу не підтримують її дії, що суперечать Статуту ООН.

«Ми ізолювали Росію в ООН, в Раді безпеки. 141 країна проголосувала за засудження Росії. Ми відсторонили їх від Ради з прав людини. Вони кожного разу, коли ми сидимо в Раді, чують засудження того, що вони роблять», – сказала Томас-Грінфілд в інтерв’ю телеканалу MSNBC минулого тижня.

Як повідомляв «Голос Америки», посол України в ООН звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням про термінове позачергове засідання для обговорення голосувань щодо "референдумів", які проводяться на контрольованих Росією частинах України.

Представники США неодноразово заявляли, що не погодяться з результатами «фіктивних» референдумів, які, на їхню думку, Росія використає як привід для анексії окупованих частин України.

Минулого тижня під час Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден закликали внести зміни до роботи Ради Безпеки ООН.

У повідомленні використано інформацію CNN, Reuters, MSNBC.