Росія заборонила в’їзд Байдену, а США – Золотову. Країни обмінялися взаємними санкціями

Російська федерація запровадила персональні санкції проти 13 найвищих урядовців США та політичних діячів. До так званого «стоп-листа» входить президент США Джо Байден і його син Гантер Байден, державний секретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі, речниця Білого Дому Джен Псакі, помічник президент з нацбезпеки Джейк Салліван і його заступник Даліл Сінгх, директор ЦРУ Вільям Бернс, директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер, колишня кандидатка в президенти Гіларі Клінтон, перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Усім цим людям буде заборонений в’їзд до Росії. Цей крок, пояснюється на веб-сайті російського МЗС, «став неминучим наслідком вкрай русофобського курсу, взятого нинішньою Адміністрацією США, яка у відчайдушній спробі зберегти американську гегемонію зробила ставку, відкинувши всі пристойності на фронтальне стримування Росії».

В МЗС пообіцяли розширювати цей список іншими «русофобськи налаштованими» діячами США, але також робити виключення, якщо це необхідно для офіційних контактів найвищого рівня.

"Ніхто з нас не планує туристичні поїздки в Росію, ніхто з нас не має банківських рахунків, до яких ми не зможемо отримати доступ, тому будемо рухатися вперед", - відповіла на цей крок російського уряду речниця Білого дому Джен Псакі.

Не зможуть до Росії тепер приїхати прем’єр-міністр Канади Джастин Трюдо, міністри оборони та закордонних справ країни, повідомив у Твіттері МЗС РФ.

Раніше у вівторок, 15 березня, Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження санкцій проти 11 російських представників сектору оборони.

«Світ був приголомшений здійсненням Росією навмисного, неспровокованого і невиправданого нападу на Україну. Подальше вторгнення Росії в Україну призвело до масових людських страждань і жертв, включаючи смерть невинних мирних жителів, у тому числі дітей. Сьогодні Держдепартамент продовжує накладати серйозні витрати на російських військових лідерів», - йдеться у повідомленні Держдепу.

До цього списку входить голова російської Нацгвардії Віктор Золотов, вісім заступників міністра оборони та глава російського агентства з експорту зброї «Рособоронекспорт».

Хоча санкції забороняють їм в’їзд у США та вимагають від банків блокувати власність зазначених осіб, на практиці вони навряд чи вплинуть на представників російського сектору оборони.

Держдепартамент також оголосив, за повідомленням CNN, про нові візові обмеження для 38 нинішніх і колишніх урядовців Росії, підозрюваних у причетностідо придушення інакомислення в Росії та за кордоном; санкції проти двох співробітників Федеральної служби безпеки Росії; візові обмеження для шести осіб, причетних до нападів на чеченських дисидентів, які проживають в Європі; та візові обмеження для 25 осіб, відповідальних за підрив демократії в Білорусі.

На сьогодні загалом у світі проти Росії запроваджено 4053 санкційних заходів після 22-го лютого, або 6803 загалом. З них США запровадили 1244 санкцій. Таким чином Росія стала країною, що перебуває під найбільшим санкційним тиском у світі. Цими даними поділилася аналітична компанія Castellum.AI, яка додає нові санкцій до своєї бази даних у режимі реального часу.