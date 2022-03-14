Західні оглядачі, законодавці США коментують повідомлення, що Росія звернулась до Китаю із запитом про допомогу

Повідомлення про звернення Росії до Китаю по допомогу вкотре вказують на важливу роль, яку ця країна може грати як у завершенні війни так і у її ескалації. На це вказують коментарі експертів, міжнародних оглядачів.

Раніше ЗМІ з'явилися повідомлення, що Москва звернулася по військову та економічну допомогу Китаю в умовах російської війни в Україні.

Як повідомляє "Интерфакс", у понеділок речник Кремля заперечив ці повідомлення заявивши, що Росія має самостійний потенціал для продовження дій проти України. У Москві заявили, що військова кампанія Росії "розвивається за планом і буде завершена у строк та в повному обсязі". У Китаї ж, повідомляють австралійські ABC News, інформацію поширену у західних ЗМІ назвали "дезінформацією".

"Навіть, якщо Китай пообіцяє спорядження, для реалізації планів знадобилися би місяці, а не тижні. Водночас, США дуже занепокоєні щодо рішень Китаю. Оприлюднення інформації про запит Росії відповідає тактикам США у даному питанні: оприлюднювати, щоб тим самим завадати, або не допустити реалізації", - пише американський журналіст Майкл Вейсс.

"Якщо Китай відправить зброю до Росії, війна в Україні стане першою проксі-війною [з часу Холодної війни, вказав пізніше автор]між США та Китаєм. Вартує уваги, що Росія у такій ролі стає другорядною, що чим далі буде її долею у все більшій мірі: бути пішаком Китаю. Народжується дивний новий світ", - пише старший дослідник аналітичного центру Atlantic Council Дамір Марусіч.

Як заявляє Генштаб ЗСУ, станом на 14 березня 2022 втрати Росії в Україні становлять понад 12 000 осіб, понад 300 танків та ін. Натомість Міноборони Росії заявляє про знищення понад 2000 військових об'єктів на території України, сотні одиниць військової техніки.

На повідомлення ЗМІ про звернення Росії до Китаю реагують і законодавці США.

"Росія звернулась до свого друга комуністичного Китаю за військовою та економічною допомогою. Відкрито формується нова вісь зла, і США не можуть це ігнорувати", - пише сенаторка-республіканка Марша Блекберн.

"Глобальна єдність дає результат, який планувався. Росія ізольована, її економіка зупинилась, її ресурси вичерпані. Це прохання від безвиході від одного авторитарного режиму до іншого", - пише сенатор-демократ Макр Ворнер.

На початку місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна». Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».

Білий дім застеріг Китай про суворі «наслідки», якщо Росії допомагатимуть обходити санкції.

У Китаї заявляють, що підтримують принцип суверенітету й територіальної цілісності України і закликає Москву до переговорів з українською стороною. При цьому Китай не засудив російський напад на Україну і не закликав Росію вивести війська з української території, але заявив, що надішле українцям гуманітарну допомогу.

Як повідомляв "Голос Америки", американські та китайські високопосадовці зустрічаються у понеділок в Римі, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на світову безпеку.

Як відзначає дослідник британського аналітичного центру Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Семюель Рамані, можливий тиск США та Китай може мати і зворотній ефект.

"США попереджають, що Китай гарантовано зіткнеться із наслідками, якщо допоможе Росії порушувати санкції. З цим є проблема: Будь-які зусилля натиснути на Китай у цьому питанні просто зблизять його з Росією", - писав Рамані.

В уряді Росії називають "неповагою до великих країн та цивілізацій" зусилля США підштовхнути Туреччину, Індію, Єгипет, країни Південно-Східної Азії, та Китай приєднатись до санкцій Заходу проти Москви.

У статті використано матеріали "Интерфакс", "РИА Новости", ABC News Australia.