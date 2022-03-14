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Західні оглядачі, законодавці США коментують повідомлення, що Росія звернулась до Китаю із запитом про допомогу
Повідомлення про звернення Росії до Китаю по допомогу вкотре вказують на важливу роль, яку ця країна може грати як у завершенні війни так і у її ескалації. На це вказують коментарі експертів, міжнародних оглядачів.
Раніше ЗМІ з'явилися повідомлення, що Москва звернулася по військову та економічну допомогу Китаю в умовах російської війни в Україні.
Як повідомляє "Интерфакс", у понеділок речник Кремля заперечив ці повідомлення заявивши, що Росія має самостійний потенціал для продовження дій проти України. У Москві заявили, що військова кампанія Росії "розвивається за планом і буде завершена у строк та в повному обсязі". У Китаї ж, повідомляють австралійські ABC News, інформацію поширену у західних ЗМІ назвали "дезінформацією".
"Навіть, якщо Китай пообіцяє спорядження, для реалізації планів знадобилися би місяці, а не тижні. Водночас, США дуже занепокоєні щодо рішень Китаю. Оприлюднення інформації про запит Росії відповідає тактикам США у даному питанні: оприлюднювати, щоб тим самим завадати, або не допустити реалізації", - пише американський журналіст Майкл Вейсс.
"Якщо Китай відправить зброю до Росії, війна в Україні стане першою проксі-війною [з часу Холодної війни, вказав пізніше автор]між США та Китаєм. Вартує уваги, що Росія у такій ролі стає другорядною, що чим далі буде її долею у все більшій мірі: бути пішаком Китаю. Народжується дивний новий світ", - пише старший дослідник аналітичного центру Atlantic Council Дамір Марусіч.
Як заявляє Генштаб ЗСУ, станом на 14 березня 2022 втрати Росії в Україні становлять понад 12 000 осіб, понад 300 танків та ін. Натомість Міноборони Росії заявляє про знищення понад 2000 військових об'єктів на території України, сотні одиниць військової техніки.
На повідомлення ЗМІ про звернення Росії до Китаю реагують і законодавці США.
"Росія звернулась до свого друга комуністичного Китаю за військовою та економічною допомогою. Відкрито формується нова вісь зла, і США не можуть це ігнорувати", - пише сенаторка-республіканка Марша Блекберн.
"Глобальна єдність дає результат, який планувався. Росія ізольована, її економіка зупинилась, її ресурси вичерпані. Це прохання від безвиході від одного авторитарного режиму до іншого", - пише сенатор-демократ Макр Ворнер.
На початку місяця міністр закордонних справ Китаю Ван Ї назвав Росію «найважливішим стратегічним партнером Пекіна». Ван Ї сказав, що зв'язки з Москвою є «одними з найважливіших двосторонніх відносин у світі».
Білий дім застеріг Китай про суворі «наслідки», якщо Росії допомагатимуть обходити санкції.
У Китаї заявляють, що підтримують принцип суверенітету й територіальної цілісності України і закликає Москву до переговорів з українською стороною. При цьому Китай не засудив російський напад на Україну і не закликав Росію вивести війська з української території, але заявив, що надішле українцям гуманітарну допомогу.
Як повідомляв "Голос Америки", американські та китайські високопосадовці зустрічаються у понеділок в Римі, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну та його вплив на світову безпеку.
Як відзначає дослідник британського аналітичного центру Royal United Services Institute for Defence and Security Studies Семюель Рамані, можливий тиск США та Китай може мати і зворотній ефект.
"США попереджають, що Китай гарантовано зіткнеться із наслідками, якщо допоможе Росії порушувати санкції. З цим є проблема: Будь-які зусилля натиснути на Китай у цьому питанні просто зблизять його з Росією", - писав Рамані.
В уряді Росії називають "неповагою до великих країн та цивілізацій" зусилля США підштовхнути Туреччину, Індію, Єгипет, країни Південно-Східної Азії, та Китай приєднатись до санкцій Заходу проти Москви.
У статті використано матеріали "Интерфакс", "РИА Новости", ABC News Australia.
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Наступ Росії практично не просувається, заявляють у Пентагоні
Практично весь наступ Росії залишається без поступу, в основному через спротив України, заявив високопосадовець Пентагону США під час брифінгу в понеділок, пише журналіст Голосу Америки Джефф Сельдін.
Посадовець відзначив, що українські сили достатньо активно зриваютьпостачання росіян.
"Українці, як я завжди казав, достатньо творчо підійшли до цього, - заявив високопосадовець Пентагону, - вони не лише переслідують бойові машини, танки, броньовані машини і збивають літаки, хоча вони і це роблять. Вони навмисне намагаються зашкодити і запобігти здатності росіян себе забезпечувати".
Конвой РФ все ще перебуває в приблизно 15 км від центру Києва, і, за оцінками Пентагону. Чернігів "ізольовано", але оборона України не дає Росії просунутись, наводить Сельдін слова посдоавця Пентагону.
Росія нарощує кількість дистанційних обстрілів ключових українських міст, "Вони продовжують прагнути оточити Харків, оочити і ізолювати Маріуполь ... Київ". Щоб обійти Харків, в напрямку Ізюма Росія спрямувала 50-60 машин, повідомили в Пентагоні.
Представник Пентагону додав, що Росія випустила більше 900 ракет по цілях в Україні з початку вторгнення, але має ще великі запаси ракет.
«Війна Путіна впливає на всіх нас» – Боррель про нові санкції ЄС проти Росії
Євросоюз запровадить четвертий пакет санкцій проти Росії у зв’язку з її новим повномасштабним вторгненням до України, заявив високий представник блоку із зовнішньої політики Жозеп Боррель.
Про це він сказав під час візиту до Північної Македонії 14 березня, виступаючи в столиці Скоп’є.
«Війна Путіна – це не тільки про Україну, це про безпеку і стабільність нашого європейського континенту. Це впливає на всіх нас», – заявив Боррель.
Він додав, що нові санкції будуть спрямовані на сталевий, вугільний та енергетичний сектори Росії, а також на доступ Москви до ресурсів міжнародних фінансових інституцій.
«Це буде ще одним потужним ударом по економічному та логістичному підґрунті, на якому стоїть вторгнення Кремля та звідки походять джерела фінансування для нього», – сказав Боррель.
Очільник дипломатії Євросоюзу звинуватив Москву в цілеспрямованих ударах по цивільному населенню, навівши приклад Маріуполя, де за час облоги російськими загарбниками загинули понад 2 400 цивільних.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 11 березня презентувала четвертий пакет санкцій проти Росії через її нове вторгнення до України, яке запровадить Євросоюз.
МВФ не виключає дефолт Росії, в РФ говорять про сплату боргів в рублях
Дефолт Росії за зовнішніми боргами більше не є "неймовірним". Про це заявила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Можу сказати, що ми більше не вважаємо дефолт Росії неймовірною подією. Росія має гроші, але не має до них доступу", - заявила посадовиця в інтерв'ю CBS в неділю.
Вона додала, що санкції призвели до значного послаблення курсу рубля, що означає зменшення платоспроможного попиту в Росії. Георгієва очікує "глибокої рецесії" в Росії. Відповідаючи на питання про те, чи варто очікувати світової фінансової кризи, через ці події, Георгієва вказала, що наразі цього очікувати не варто.
В Росії заперечили "чутки" про дефлот, однак, заявили, що країна може сплатити зовнішній борг рублями, якщо не матиме доступу до валютних резервів. 16 березня Росія має сплатити 117 млн дол за двома виплатами з обслуговування зовнішнього боргу, пише Reuters. Російський міністр фінансів Антон Сілуанов заявив, що Росія зможе сплачувати за зовнішні борги в рублях. Ці виплати можна буде конвертувати у валюту, після розмороження золотовалютних резервів, пише RІА.
Жоден з контрактів, за якими має бути проведено виплату в середу, не передбачає можливості виплати в рублях, зазначають в JP Morgan, пише FT.
В статті використано матеріали CBS, Reuters, RIA, FT.
Австралія, Нідерланди розпочали правові дії проти Росїі в ІКАО у справі про збиття літака рейсу МН17
Австралія та Нідерланди розпочали правові дії проти Росії в Міжнародній організації цивільної авіації ІКАО, за роль РФ у збитті рейсу Малайзійських авіаліній МН17 в небі над Донбасом в 2014 році. В катастрофі загинуло 298 людей.
Країни вважають, що дії Росії становлять порушення Міжнародної конвенції з цивільної авіації а також вимагають повернення Росії до перемовин з виплат за заподіяну шкоду та виступають за відкликання права Росії голосувати в ІКАО до досягнення "задовільного результату".
В уряді Австралії наголосили - нове вторгнення Росії до України підкреслює необхідність притягнення Росії до відповідальності. "Неспровоковане та невиправдане вторгення Росії до України та ескалація агресії підкреслює необхідність продовжувати наші зусилля з притягнення Росії до відпвідальності за зухвале порушення міжнародного права і статуту ООН, включаючи загрози для українського суверенітету та повітряного простору", - йдеться в урядовій заяві Австралії.
У спільній заяві австралійського прем'єр-міністра Скотта Моррісона, генерального прокурора Мікаелії Кеш та міністра закордонних справ країни Маріс Пейн посадовці назвали "неприйнятною" відмову Росії визнавати відповідальність за роль з збитті рейсу МН17. "Уряд Австралії завжди заявляє, що ми не виключаємо жодних правових варіантів у тому, щоб домогтись справедливості", - йдеться в заяві посадовців.
Росія заперечує свою роль в збитті рейсу і в 2020 році вийшла з переговорів з двома країнами щодо цієї справи. Міжнародне слідство раніше встановило, що постріл, яким було збито літак, було проведено із російської установки "Бук", завезеної з Росії.
Окремо в Нідерландах триває суд над 4 особами, яких прокуратура країни звинувачує у доставці ракетної системи "Бук" з Росії на контрольовані Росією та бойовиками території Донбасу. Серед обвинувачених росіяни Ігор Гіркін, Сергій Дубинський та Ігор Пулатов, а також українець Леонід Харченко.
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