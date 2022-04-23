США виділять Україні додаткові 131 млн доларів на подолання наслідків війни

Президент США Джо Байден заявив про запуск програми Uniting for Ukraine, яка має на меті легально прийняти у Сполучених Штатах до 100 тисяч переселенців з України. “Ця нова програма дозволить українцям, які шукають притулку, приїхати безпосередньо з Європи до США”, - сказав американський президент. Розповідаємо, що відомо на цю хвилину про те, як працюватиме механізм прийому людей з України.

Хто може скористатись програмою?

Податись на програму Uniting for Ukraine зможуть громадяни України, які проживали в Україні станом на 11 лютого 2022 року.

Податись на програму United for Ukraine зможуть громадяни України, які проживали в Україні станом на 11 лютого 2022 року, йдеться на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, і які мають спонсора в Сполучених Штатах.

“Всі заявники мають мати чинний закордонни паспорт”, - роз’яснила Голосу Америки Ірина Мазур, почесна консулка України у Філадельфії та імміграційна адвокатеса. “Проте наразі невідомо, чи для участі в програмі заявники можуть перебувати за межами України, чи на території України”.

Як можна податись на програму?

Очікується, що податись на програму можна буде з 25 квітня. Зробити це можна буде онлайн.

“Всі документи будуть заповнюватись в новому вигляді, онлайн, такого прецеденту ще не було”, - розказує Ірина Мазур. “Цей механізм створили для того, щоб заявники не йшли до консульств і не було черг на отримання нових віз. Навіть дозвіл для приїзду до США будуть видавати також онлайн”.

Крім цього, для участі необхідно буде здійснити всі необхідні щеплення (в тому числі від COVID-19), виконати інші вимоги щодо охорони здоровʼя, а також пройти ретельну біометричну, біографічну та безпекову перевірку.

Українці, схвалені після цього процесу, отримають дозвіл на прибуття до США та зможуть отримати право проживати в країні до двох років. За потреби вони також зможуть отримати дозвіл на роботу в Сполучених Штатах.

Хто може бути спонсором?

Щоб скористатись програмою для переселенців, українцям не обовʼязково мати родичів у Сполучених Штатах.

Щоб скористатися програмою для переселенців, українцям не обов'язково мати родичів у Сполучених Штатах, попри попередні заяви урядовців США, що фокус програми буде передусім на воззʼєднанні родин.

“Станом на сьогодні немає обмеження, що спонсором може бути виключно член родини, - пояснює Ірина Мазур, - Перелік спонсорів розширили від фізичних осіб до юридичних осіб також”.

Спонсорами можуть бути громадяни США чи особи, що проживають в країні, а також громадські організації у США. Ці особи чи організації повинні будуть пройти спеціальну безпекову перевірку, а також підтвердити фінансову спроможність спонсорувати українських громадян, які прибудуть до США по програмі.

Чи можна буде потрапити в США через Мексику?

В уряді США наполегливо НЕ рекомендують українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до США. З 25 квітня усім громадянам України, які не мають американської візи, і які намагатимуться потрапити до Сполучених Штатів через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку через програму United for Ukraine, буде відмовлено у в'їзді, повідомляється на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США.

“Для тих людей, хто зібрався перетнути кордон зі США через Мексику, будь ласка, відмініть ці плани, оскільки ситуація змінюється дуже швидко. Ви можете ухвалити дуже важливе рішення і залишитись в Мексиці на невідомо який час і невідомо з якими правами”, - застерігає Ірина Мазур.

Чи це єдиний спосіб отримати притулок у США?

Ні. Ірина Мазур посянює, що ця програма не буде єдиним механізом для прийому українців у США. Шукачі притулку зможуть також скористуватись так званою “поправкою Лотенберга” - вона була створена для представників релігійних меншин колишнього СРСР, зокрема євреїв, протестантів чи віруючих греко-католицької церкви.

“Крім цього, всі громадяни України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на TPS - Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), а відповідно і на отримання дозволу на роботу за цією програмою. Однак ця програма платна. Імміграційний збір коштує 50 доларів, заявка на дозвіл на роботу коштує 410 доларів, ще 85 доларів - біометрична процедура”, - пояснює Ірина Мазур.

Статус тимчасового захисту (TPS) діятиме протягом 18 місяців - з допомогою цієї програми тимчасово залишитись у США зможуть також ті українці, у яких є обежений період дії візи, або ж у кого термін її дії закнічився.