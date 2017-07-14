США побачили хитке покращення ситуації в Горлівці та біля Маріуполя

В сороковий раз за три роки після підписання Мінського протоколу даються обіцянки дотримуватись припинення вогню. Теперішнє "хлібне перемир’я" - під загрозою, - повідомляє представництво США при ОБСЄ, - за останній тиждень на 25% зросла кількість порушень режиму припинення вогню, а застосування зброї, забороненої Мінськими домовленостями зросло втричі.

Ці здобутки потрібно захищати, так як ситуація може швидко змінитись, як і в кожному з попередніх режимів припинення вогню.​

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Артилерійські та мінометні обстріли поновились біля Світлодарську вперше за більш ніж два тижні, - йдеться в заяві тимчасово повіреної у справах США в ОБСЄ Кейт Марі Бернс.

Світлими новинами, є те, що протягом останніх трьох тижнів зменшується кількість порушень режиму припинення вогню у Горлівці, а за останні сім днів таке зменшення склало 90 відсотків, біля Маріуполя, кількість порушень зменшились на 70 відсотків, йдеться в заяві.

Ці здобутки потрібно захищати, так як ситуація може швидко змінитись, як і в кожному з попередніх режимів припинення вогню, зазначається в заяві.

Бернс нагадала трагічну статистику конфлікту – 2 800 цивільних осіб загинуло за час протистояння, а за останній тиждень через вибухи, або постріли було вбито та поранено ще чотири особи.

"Нас глибоко непокоїть те, що є сліди обстрілів біля електростанції в Щасті, що перебуває під контролем уряду. Також гарячою точкою залишається Авдіївка-Ясинувата, де знаходиться Донецька фільтрувальна станція від якої залежить постачання питної води до 345 000 осіб", - вказує Бернс.

Як нещодавно вказав держсекретар Рекс Тіллерсон, санкції США, пов’язані з ситуацією в Україні, залишаться в силі до повного виконання Москвою Мінських домовленостей, наголошує Бернс.

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