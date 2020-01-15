В Україні найбільше порушують права пенсіонерів, журналістів та кримських татар - звіт Human Rights Watch

Головна загроза для прав людини і свободи слова у світі минулого року надходить від влади Китаю, заявив керівник американської правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот під час презентації доповіді про дотримання прав людини у 2019 році. Звіт аналізує ситуацію з захистом прав людини у 100 країнах світу. Серед інших загроз у світі назвали протиправні дії урядів Сирії, Росії, Ємену, Саудівської Аравії.

СВІТ

У своїй щорічній доповіді дослідники вказали, що в Китаї створена "масштабна система стеження", націлена на те, щоб "встановити тотальний контроль над суспільством".

Правозахисники розкритикували і США за те, що країна "відмовилась від постійного захисту прав людини".

Виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот розповів Голосу Америки: "За президента Трампа американський уряд втратив репутацію захисника прав людини. Уряд намагається виступати за права людини в Ірані чи Венесуелі, але робить це вибірково, лише коли права людини порушують ворожі до США режими.

У інших випадках Трамп приймає у свої обійми одного автократа за іншим. Прекрасним прикладом є Путін. Але цей список можна продовжити - Ердоган в Туреччини, Сісі в Египті, Дутерте на Філіппінах і так далі. Коли президент США приймає цих автократів, іншим гілкам влади, які хотіли б захищати права людини, складно це робити. Державний департамент може виступити із заявою, Міністерство фінансів може запровадити санкції, Конгрес може ухвалити резолюцію, але все це менш дієве, через лінію поведінки президента Трампа".

УКРАЇНА

В Україні найбільше права порушуються на окупованих територіях, в Криму. Серед сфер дійльності, найбільше порушень зафіксовано у журналістькій роботі, вважають дослідники.

Середовище для ЗМІ лишалось небезпечним у 2019 році, пишуть правозахисники у доповіді, яку напередодні презентували в Організації Об’єднаних націй.

Зафіксовано щонайменше 11 випадків побиття журналістів, одного журналіста вбили. У документі згадують журналіста-розслідувача Вадима Комарова, який помер влітку минулого року внаслідок травм голови після жорстокого побиття невідомими особами.

"Журналісти отримують погрози, відчувають перепони в роботі, інколи, з боку органів влади. Зокрема має місце пошкодження їхньої техніки, обмежується доступ журналістів на офіційні заходи", - йдеться у доповіді Human Rights Watch.

Окремо вказується, що досі не притягнуті до відповідальності причетні до вбивств на Майдані 2014 року та до насильства в Одесі.

На окупованих територіях порушуються права пенсіонерів.

У східній Україні торік зафіксували значне зменшення кількості жертв серед цивільного населення. Утім активні атаки на цивільні установи продовжуються.

Лише за перші три місяці 2019 року втричі зросла кількість обстрілів шкіл з обох сторін військового конфлікту, йдеться у доповіді. Загалом за 6 років військового конфлікту в Україні вбили 147 дітей.

В окупованому Криму російська влада продовжує переслідувати кримських татар. "Лише у березні російська влада заарештувала 24 особи в Криму, більшість з яких – активні члени "Кримської солідарності". … Жодного з них не звинуватили у причетності до насильства. Принаймні чотирьох із них катували", - пишуть правозахисники.

Повідомляється про переслідування на релігійному ґрунті на підконтрольній урядові території після створення Української православної церкви.

В Україні мали місце "залякування та загрози щодо членів Української православної церкви, у деяких випадках поліція не реагувала на ці факти, а інколи була причетна до них", - йдеться у документі.

"Служба безпеки України здійснила десятки рейдів на будинки священиків або церкви, пов’язані з Російською православною церквою", - пишуть дослідники, не уточнюючи причин цих рейдів.

Покращилась ситуація із дотриманням прав меншин.

На підтвердження цього дослідники назвали мирне проведення найбільшого в історії України Маршу рівності, в якому взяли участь близько 8 тисяч людей. Покращилась також робота поліції у питанні захисту прав представників меншин.

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