В Україну прибув новий керівник дипломатичного представництва США

Посол Вільям Тейлор призначений тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні. Про це повідомляє посольство США.

“Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом. Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України”, – цитує Вільяма Тейлора сайт посольства.

Як зазначається, Крістіна Квін, яка нещодавно керувала посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника голови Місії.

Призначення привітали українські урядовці. Віце-прем'єр міністр з питань європейської і євро-атлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе відзначила досвід роботи пана Тейлора в Україні.

“Дуже раді вітати у Києві нашого дорогого друга, одного з найкращих американських експертів з України посла Вільяма Тейлора. Після десяти років посол Тейлор повертається до Києва, щоб знову очолити команду дипломатичного представництва США в непростий час для нашої країни. З нетерпінням чекаємо на продовження нашої співпраці”, - написала український посадовець на своїй сторінці в мережі Твіттер.