США надали іншим країнам світу 200 млн доз вакцин від COVID-19

Сполучені Штати безоплатно доставили 200 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 до країн по всьому світу. Про це написав держсекретар США Ентоні Блінкен у соцмережах у четвер.

"Ми очолюємо глобальну боротьбу з COVID-19 і пишаємось тим, що безоплатно надали більше доз вакцин, ніж будь-яка інша країна", - йдеться в дописі головного дипломата США, який поширило американське посольство в Україні.

США надали вакцини більш ніж 100 країнам безкоштовно і без жодних умов, додала заступниця речника Держдепу США Джаліна Портер. Серед отримувачів вакцин зі США і Україна, яка отримала більше двох мільйонів доз вакцини виробників Moderna та Pfizer.

Окремо в Держдепі привітали Індію, де було зроблено мільярд щеплень. "Величезним досягненням у зусиллях світу з подолання пандемії" назвало успіх програми вакцинації в Індії посольство США в країні.

"Я вітаю зусилля Індії та надзвичайне досягнення - проведення мільярда вакцинацій від COVID-19", - написав Блінкен в соцмережах.

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