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США ще не ділилися вакцинами від COVID-19 з жодною країною світу - речниця Білого дому

Уряд США не ділився вакцинами від коронавірусу із жодною країною світу. Про це п'ятницю заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

"На поточний момент, наявні запити з усього світу, звісно, від низки країн, які запитали про дози із США, і ми нікому не надавали доз від уряду США", - заявила речниця Білого дому.

Псакі наголосила, що для уряду США пріоритетом є забезпечення населення США вакцинами.

Коментар прозвучав у відповідь на запитання про використання урядом США вакцини компанії AstraZeneca, яка поки не схвалена до використання у країні, але "могла би врятувати життя у Європі, або інших місцях світу, якби компанія була звільнена від забов'язання надати ці дози уряду США".

"Йдеться не про Європу; йдеться про наші цілі та пріоритети", - відзначила Псакі, відповідаючи на питання.

Білий дім заявив про наявність у Сполучених Штатів певного запасу вакцини від COVID-19, розробленої компанією AstraZeneca Plc. Запаси цієї вакцини зберігаються на випадок швидкої передачі американцям у разі, якщо регулюючий орган видасть дозвіл на її екстрене використання. Про це в п'ятницю, як повідомляє агентство Reuters, заявив Джеффрі Заєнтс, координатор Білого дому з боротьби з коронавірусом.

Компанія AstraZeneca виробляє свою вакцину на заводі в США, де препарат поки не дозволений для використання. Вакцина, розроблена спільно з вченими Оксфордського університету, дозволена для використання в Європейському Союзі та інших країнах.

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