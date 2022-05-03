Велика Британія передає Україні 13 броньованих машин для евакуації населення

Велика Британія відправляє до України 13 захисних броньованих машин для евакуації мирного населення з окупованих районів, повідомив британський уряд. Це постачання, вартістю в 660 тисяч фунтів стерлінгів, здійснюється на прямий запит українського уряду.

Згідно із прес-релізом, ці засоби будуть також транспортувати працівників для відновлення життєво важливої інфраструктури, зокрема енергопостачання та залізничних колій на сході України.

Броньовані позашляховики захищені сталевим покриттям із посиленим склом, покращеною підвіскою та модернізованими гальмами, а також мають внутрішнє двостороннє УКХ радіо для зв’язку на великі відстані.

Пожертвувані із фонду Офісу Закордонної співдружності та розвитку, автомобілі зможуть захистити пасажирів від куль, протипіхотних мін і саморобних вибухових пристроїв, - «усіх тактик, які російські війська використовували для вбивства мирного населення», повідомляє уряд Великої Британії.

«Умисний напад на невинних цивільних є військовим злочином. Ця бронетехніка допоможе захистити невинних українців, які намагаються втекти від російських обстрілів, і підтримає українських посадовців у виконанні життєво важливої роботи», - цитує прес-реліз міністерку закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

«Неспровоковане вторгнення Росії в Україну продовжує спричиняти величезні людські втрати, включаючи вбивства невинних мирних жителів і масове переміщення сімей, а також руйнування життєво важливих об’єктів інфраструктури, включаючи школи та лікарні. За оцінками, понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, а фактична цифра, ймовірно, буде набагато вищою», - говориться у повідомленні від імені Трасс.

Транспортні засоби почнуть прибувати на схід України найближчими днями. Оголошений новий пакет допомоги також включатиме 220 мільйонів фунтів стерлінгів для забезпечення українців медичними засобами та предметами першої необхідності та буде спрямований частково через ООН, Червоний Хрест та неурядові організації, зокрема DEC та UK-Med.

На прохання уряду України, Велика Британія також пообіцяла пожертвувати 42 автомобілі швидкої допомоги, надала допомогу продовольством та надіслала понад 5 мільйонів предметів медичної допомоги. Також Велика Британія, нагадує уряд, зобов`язалась «надати бронетехніку Stormer, системи протиповітряної оборони, 120 броньованих транспортних засобів, нові протикорабельні ракети та понад 5000 протитанкових ракет». Крім цього, Велика Британія передала танки Challenger 2 Польщі замість тих, які Польща передала Україні.

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