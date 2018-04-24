“Сімка” підтримує Україну і протидіятиме Росії, щоб захистити “базований на правилах світовий порядок”

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" знову звинуватили Росію у порушеннях міжнародних законів, поклавши на Москву відповідальність за дестабілізацію і втручання в демократичні системи інших країн.

Санкції можуть бути зняті, лише якщо Росія по справжньому виконає свої зобов’язання, але ми також готові до подальших обмежуючих заходів...

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За підсумками переговорів у Торонто міністри закордонних справ наголосили у спільній заяві, що вважають одним з головних своїх завдань “захист і підтримку базованого на правилах міжнародного порядку”.

Представники Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, США, Японії та Європейського Союзу вказали на готовність далі застосовувати економічні санкції щодо Росії та “посилювати свою здатність протидіяти гібридним загрозам” з боку Москви.

Двома окремими параграфами у документі посадовці вказали на відповідальність Росії за агресію щодо України - захоплення Криму та війну на Донбасі:

“Ми знову наголошуємо на нашій незмінній підтримці українського суверенітету, незалежності й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Це включає невизнання порушеннь Росією суверенітету і територіальної цілісності України. Ми засуджуємо погіршення стану з правами людини на півострові та порушення і наругу, що чиняться Росією проти населення у Криму. Ми повністю підтримуємо намагання в межах Нормандського формату та Організації з безпеки і співпраці у Європі щодо припинення конфлікту на сході України. Ми переконані, що єдиним способом досягнення тривалого розв’язання конфлікту є повне втілення Мінських домовленостей. З огляду на відповідальність Росії за конфлікт, ми закликаємо Росію негайно стабілізувати становище з безпекою на Донбасі. Ми нагадуємо, що тривалість дії економічних санкцій, пов’язаних з Донбасом, чітко залежить від повного і незворотного втілення Росією Мінських угод. Санкції можуть бути зняті, лише якщо Росія по справжньому виконає свої зобов’язання, але ми також готові до подальших обмежуючих заходів, якщо дії Росії цього вимагатимуть.

"Ми знову підтверджуємо підтримку реформ України і заохочені кроками вже здійсненими на цей час, особливо у сфері децентралізації та економічного зростання. Ми закликаємо уряд України далі чітко просуватися шляхом реформ, який був розпочатий на вимогу народу. Це включає створення антикорупційного суду відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, а також поступ у виборчій реформі та стосовно Закону з національної безпеки. Ми наголошуємо на повній упевненості щодо групи послів країн “Сімки” в Україні і визнаємо роль цієї групи у спостереженні та підтримці процесу втілення реформ”.

Американський представник, виконувач обов’язків державного секретаря США Джон Салліван підкреслив журналістам: "Ми всі вірні забов'язанню примусити Росію відповісти за її дії в Україні".

Напередодні господар переговорів - міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд запросила міністрів "Сімки" на неформальну зустріч у неї вдома за участю українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Окремо на бажанні співпраці з Україною у стратегічних галузях наголосив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

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