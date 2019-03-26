У Венесуелі припинилось електропостачання. Уряд звинувачує США, опозиція – корупцію режиму Мадуро

Велика частина Венесуели залишається без електропостачання. Існують побоювання, що може повторитись хаос, який панував у Венесуелі трохи більше двох тижнів тому під час найбільшого в країні відключення світла.

Зникнення електропостачання почалося приблизно в понеділок і торкнулося більшості з 23 штатів Венесуели. Світло зникло у багатьох частинах країни.

Як і під час попереднього відключення, уряд президента Ніколаса Мадуро поклав вину на опонентів, яких підтримують США, звинувачуючи їх у саботажі дамби Ґурі, яка постачає основну частину електроенергії Венесуели.

Чиновники заявили, що вони контролюють «атаку», але їхні запевнення – подібні до тих, що звучали раніше – не змогли заспокоїти жителів Каракаса. Чимало з них вийшли на вулиці. Через зникнення електроенергії зупинилась робота метро у столиці.

Після другого відключення електроенергії деякі люди почали гримати по каструлях, щоб висловити своє розчарування.

Адміністрація Трампа, яка не приховувала свого бажання зняти Мадуро, заперечила будь-яку роль у відключеннях. Між тим, експерти з електроенергетики та лідер опозиції Хуан Гуайдо вважають, що виною всьому – роки харабництва і некомпетентності соціалістичного уряду Мадуро.

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