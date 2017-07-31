Президент Венесуели Ніколас Мадуро: народ обрав конституційну асамблею

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що вибори до конституційної асамблеї, які відбулися в неділю, були великим успіхом.

Однак опозиція в цій південноамериканській країні заявила, що непопулярні заходи доведуть до соціалістичної диктатури і закликала венесуельців бойкотувати вибори. Десятки виборчих дільниць у столиці країни Каракасі були порожніми.

Представниця Державного департаменту США Гедер Науерт заявила, що вибори порушили право венесуельського народу на самовизначення. Вона додала: «Ми продовжуватимемо рішучі й швидкі дії проти архітекторів авторитаризму у Венесуелі, включно з тими, хто бере участь у Національній конституційній асамблеї у результаті цих порочних виборів».

Представниця США при ООН Ніккі Гейлі на сторінці у «Твіттері» заявила: «Проведені Мадуро пошахровані вибори – це ще один крок у напрямку диктатури. Ми не погодимося з незаконним урядом. Венесуельський народ і демократія переможуть».

Адміністрація президента Трампа вже наклала економічні санкції на деяких високопоставлених членів уряду Мадуро. Чимала кількість американських законодавців висловили свою підтримку громадянам Венесуели.

Національна виборча рада Венесуели заявила, що понад 8 мільйонів людей, які представляють понад 41 відсоток виборців країни, пішли в неділю на виборчі дільниці, щоб взяти участь у виборах, незважаючи на протести, барикали на дорогах і насильство, в результаті якого загинуло щонайменше дев’ятеро людей. Представники опозиції кажуть, що голосувало від двох до трьох мільйонів виборців.

Згідно з опитуваннями грмадської думки, понад 70 відсотків венесуельців виступають проти конституційної асамблеї.

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