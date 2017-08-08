США готують нові санкції проти Венесуели

Приводом для цього стало скликання президентом Мадуро конституційної асамблеї, незважаючи на критику з боку міжнародної спільноти

Адміністрація президента Дональда Трампа готує санкції проти ще однієї групи венесуельських чиновників, пов’язаних з президентом Ніколасом Мадуро у відповідь на створення нового органу влади, що стоїть над парламентом.

Про це повідомили американські офіційні особи. Санкції передбачають заморожування активів цих осіб в США, заборону на в’їзд до США і заборону американцям на ведення бізнесу з ними. Один представник адміністрації повідомивагентству Reuters, що про санкції може бути оголошено вже на цьому тижні.

Ймовірно, список санкцій буде досить великим, але остаточного рішення про його склад і час, коли про нього оголосять, поки не прийнято, повідомили два чиновники на умовах анонімності. Минулого тижня Вашингтон ввів санкції проти самого Мадуро.

В кінці липня санкції були введені проти 13 громадян Венесуели. Очікується, що нові санкції не торкнуться життєво важливого для Венесуели нафтового сектора. Такі санкції вважаються найжорсткішими з можливих і, за даними джерел Reuters, все ще розглядаються.

За повідомленням Управління ООН з прав людини, протягом чотирьох місяців антиурядових протестів, з приводу масового застосування надмірної сили, загинула більшість із 125 загиблих.

Попередні дані розслідування вказують на те, що 46 осіб загинули в результаті дій сил безпеки, а проурядові бойовики відповідальні за 27 смертних випадків.

Як заявив верховний комісар ООН з прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн, з часу започаткування протестів без суду позбавлено волі понад 5 тисяч людей, з цього числа понад тисяча і далі перебуває під арештом. До затриманих невідповідно ставляться, застосовують різні форми тортур, побиття, душення газом, погрози убивства і сексуального насильства.

Суспільна і політична ситуація в країні погіршилася після того, як президент Ніколас Мадуро привів до присяги непопулярну конституційну асамблею. Асамблея має опрацювати нову конституцію, але вона вже усунула з посади міністра юстиції Луїса Ортегу, колишнього союзника Мадуро, який пізніше став його запеклим супротивником.

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