Ось чому це рішення називають найважливішим для будь-якого президента США

Демократи бояться, що із новим призначенням позиція суду стане однобокою

У понеділок ввечері за Вашингтоном президент Дональд Трамп оголосить свого кандидата на посаду Верховного Судді.

Він замінить суддю Ентоні Кеннеді, який іде на пенсію. У Сенаті, де мають затвердити кандидатуру, експерти очікують справжні баталії.

"Я давно чув, що найбільш важливим рішенням, яке може ухвалити президент США є вибір судді Верховного суду - своє рішення я оголошу сьогодні о 9-й вечора", - відзначив президент США Дональд Трамп у своєму Twitter-і сьогодні.

Після 30 років служби, 81-річний суддя Ентоні Кеннеді йде на пенсію. Його погляди були переважно консервативними, але у 2015 він підтримав дозвіл на одностатеві шлюби, однак був прихильником більш вільного обігу зброї та суворіших вимог для проведення абортів.

Верховний Суд США – найвища судова інстанція, і рішення дев’яти людей впливають на життя всієї країни

Верховний Суд США – найвища судова інстанція, і рішення дев’яти людей впливають на життя всієї країни. І демократи бояться, що із новим призначенням позиція суду стане однобокою.

"Дуже важливо, щоб цю посаду обійняла чесна людина, яка керуватиметься прецедентним правом, верховенством закону, а не хтось ідейний", - заявила сенатор-демократ Емі Клобучар.

Політологи кажуть: у Верховному Суді залишається четверо ліберальних і четверо консервативних суддів, і голос Кеннеді часто ставав вирішальним – дев’ятим – в ухваленні конституційних рішень.

Якщо кандидат у судді буде кардинально консервативним, у Сенаті варто очікувати запеклих баталій

"Він йде із суду в момент, коли всі або кардинально лівих поглядів, або кардинально правих, а посередині немає нікого", - говорить Джонатан Терлі з університету Джорджа Вашингтона.

Завдяки новому призначенню, республіканці мають усі шанси перехилити терези Верховного Суду у консервативний бік на роки уперед.

"Я думаю, що чимало консерваторів вважають, що Ентоні Кеннеді, хоч він і був на консервативному боці, не був настільки послідовним, як мав би бути, і що кандидат від Дональда Трампа стане п’ятим набагато більш непохитно консервативним суддею", - Джон Фортьє, який представляє "Центр двопартійної політики".

Кандидата від президента Трампа має затвердити Сенат, де республіканці утримують хитку більшість – 51 голос проти 49

Якщо кандидат у судді буде кардинально консервативним, у Сенаті варто очікувати запеклих баталій.

"Думаю, процес призначення ще ніколи був таким суперечливим, враховуючи важливість крісла судді Кеннеді та неймовірно розколоте суспільство", - каже Пол Шифф Берман, з університету Джорджа Вашингтона.

Кандидата від президента Трампа має затвердити Сенат, де республіканці утримують хитку більшість – 51 голос проти 49.

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