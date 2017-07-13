Як опинилася в США російська юристка, яка в центрі нового політичного скандалу?

Яку роль відігравали в цій справі Міністерство юстиції та адміністрація президента Барака Обами? - запитує сенатор-республіканець Чарльз Ґрасслі





Російській юристці Наталії Весельницькій, яка в червні 2016 року зустрілася з сином президента США Дональдом Трампом-молодшим, за кілька місяців до цього було відмовлено в американській візі, повідомив сенатор Чарльз «Чак» Ґрасслі.



Тепер республіканський законодавець, який очолює Юридичний комітету Сенату, хоче з'ясувати, яким чином вона опинилася в Америці.



«Її не треба було впускати в країну», - заявив Ґрасслі телеканалу Fox News.



У сенатора виникли запитання про те, яким чином Весельницька змогла в'їхати в США, де 9 червня зустрілася з Трампом-молодшим, а також керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом і радником і зятем президента Джаредом Кушнером.



Коротка зустріч була організована публіцистом Робом Ґолдстоуном, який пообіцяв «компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон», кандидата в президенти від демократів.



У листі, направленому в Держдепартамент і Міністерство внутрішньої безпеки, Ґрасслі зазначив, що в 2013 році або незабаром після цього Весельницька планувала приїхати в США, щоб представляти російську компанію Prevezon Holdings, яку Міністерство юстиції США звинуватило в отриманні частини коштів з 230 мільйонів доларів,«відмитих» у результаті змови, розкритої російським юристом Сергієм Магнітським.



За словами Ґрасслі, Весельницька повідомила, що їй було відмовлено у візі, коли вона намагалася в'їхати в США для участі в цьому судовому розгляді. Однак незабаром вона отримала спеціальний дозвіл від уряду США відомий як «лист про допуск під чесне слово», який дозволив її в'їхати в країну для цієї мети.



Сенатор зазначає, що Весельницька стверджувала, що термін дії листа закінчувався 7 січня 2016 року, і вона звернулася з проханням про його продовження, у чому їй було відмовлено 4 січня 2016 року.



«Однак, згідно з повідомленнями в ЗМІ, через кілька місяців пані Весельницька нібито зустрічалася з Дональдом Трампом-молодшим, Джаредом Кушнером і Полом Манафортом в будівлі Trump Tower в Нью-Йорку 9 червня 2016 року, - пише сенатор. - Неясно, яким чином вона могла перебувати в країні, незважаючи на попередню відмову у видачі візи і той факт, що термін, виданого їй дозволу повинен був закінчитися 7 січня 2016 року. Це викликає запитання про те, чи було її перебування в країні санкціоноване адміністрацією Обами, і якщо так, то чому».



В інтерв'ю Fox News Ґрасслі повторив, що пересування Весельницької в США, - незалежно від того, чи були вони легальні або нелегальні, - відбулися при адміністрації Барака Обами.



«Якби імміграційні закони виконувалися, її б не було в країні, - сказав він. - Інше запитання пов'язаний з тим, що якщо вона представляла іноземний уряд, то вона не зареєструвалася відповідно до Закону про реєстрацію іноземних агентів».



«На нас лежить відповідальність відповідно до повноважень Конгресу розібратися в цій справи», - додав він.

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