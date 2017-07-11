Трамп-молодший писав, що зрадіє компромату на Клінтон з Росії, і сам опублікував листи

...якщо це те, про що ти говориш, мені це подобається

Старший син президента США Дональда Трампа, Трамп-молодший оприлюднив своє електронне листування щодо зустрічі під час виборчої кампанії із російською адвокаткою Наталією Весельницькою, яку американські ЗМІ пов’язують із Кремлем.

У тексті йдеться про те, що росіяни хотіли надати штабу Трампа інформацію, що компрометує кандидатку у президенти від демократів Гілларі Клінтон.

Оприлюднене листування Дональда Трампа Молодшого з музичним продюсером, британцем Робом Голдстоуном підтверджує факти, наведені напередодні у Нью-Йорк Таймз. Минулого літа росіяни запропонували йому зустріч із російською адвокаткою Наталією Весельницькою, щоб надати компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон і таким чином допомогти Трампу на виборах.

«Головний прокурор Росії […] запропонував надати штабу Трампа деякі офіційні документи та інформацію, яка звинуватить Гілларі та її справи з Росією, та буде дуже корисною для твого батька. Очевидно, це дуже делікатна інформація високого рівня, але це частина підтримки з боку Росії та її уряду для пана Трампа…», - йшлося у листі.

У відповідь син майбутнього президента відписав:

«...якщо це те, про що ти говориш, мені це подобається, особливо пізніше цього літа».

Син президента пояснює, на зустрічі компромату йому не передали, а говорили про інше.

У листуванні Весельницьку називають «урядовим адвокатом», але сам Трамп-молодший пише: вона не є офіційним посадовцем.

Сама Весельницька в інтерв’ю американському телебаченню сказала: штаб Трампа настільки хотів знайти компромат, тож і шукав його усюди. Раніше і сам глава Білого дому, й його син відкидали будь-які закиди у співпраці з Москвою.

"Це поза питаннями. Знаєте, це схоже на полювання на відьом ", - казав Трамп-молодший.

Уперше громадськість побачила чіткі докази того, що члени штабу Трампа зустрічались з росіянами, намагаючись отримати інформацію, яка може зашкодити кампанії Гілларі Клінтон

Сенатор Демократ Марк Ворнер, заявив: після оприлюднення нових деталей ця зустріч буде частиною розслідування про ймовірну змову штабу Трампа з росіянами.

"Уперше громадськість побачила чіткі докази того, що члени штабу Трампа зустрічались з росіянами, намагаючись отримати інформацію, яка може зашкодити кампанії Гілларі Клінтон", - твердить законодавець.

Колишній претендент на посаду віце-президента США Тім Кейн також долучився.

"Розслідування ще не завершене, нічого ще не доведено. Але зараз ми говоримо про більшу тему для розслідування, ніж перешкоджання правосуддю. Все рухається у напрямку надання неправдивих свідчень та навіть потенційної зради", - пише Кейн.

Представники Білого дому відкидають звинувачення у змові й кажуть: жодної компрометуючої інформації адвокат не надала. Тож і нема підстав говорити про особливі звядки.

"Він не шукав цієї зустрічі. Він заявляв, що це з ним хотіли зустрітись, і він погодився. Він навіть не знав її імені до того, як вона увійшла в кімнату", - заявила радниця Трампа Келліен Конвей.

Деякі республіканці також применшують значення таких зустрічей.

" Я думаю, це за великим рахунком, пусте місце, коли йдеться про якусь змову між Росією й виборчою кампанією", - каже сенатор-республіканець Роджер Вікер.

Інші – висловлюються більш критично.

Він не шукав цієї зустрічі. Він заявляв, що це з ним хотіли зустрітись, і він погодився. Він навіть не знав її імені до того, як вона увійшла в кімнату

" Ми не знаємо всі деталі, але це серйозно, і кінця ще не видно", - заявив республіканець Джон Маккейн.

" Це дуже проблематично. Ми не можемо дозволити іноземним урядам контактувати жодні з кампаній і казати: ми хочемо вам допомогти", - додає Ліндсі Грем, інший сенатор-республіканець, який активно цікавиться темою російського втручання у вибори у США.

У понеділок на брифінгу без камер прес-секретарка Білого дому Сара Гекебі Сандерс сказала:

«Щиро кажучи, я думаю, є сенс подивитись на те, як демократична партія координувала опозиційне дослідження безпосередньо з українським посольством».

Вона пояснила: це не звинувачення, і в таких зустрічах немає нічого дивного.

Українське посольство у США оприлюднило офіційне спростування такої співпраці й повідомило: якщо деякі українські політики могли підтримувати того чи іншого кандидата, український уряд не ставав на бік жодної з політсил.

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