Трамп-молодший писав, що зрадіє компромату на Клінтон з Росії, і сам опублікував листи

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Росіяни хотіли надати штабу Трампа інформацію, що компрометує кандидатку у президенти від демократів Гілларі Клінтон
...якщо це те, про що ти говориш, мені це подобається
Старший син президента США Дональда Трампа, Трамп-молодший оприлюднив своє електронне листування щодо зустрічі під час виборчої кампанії із російською адвокаткою Наталією Весельницькою, яку американські ЗМІ пов’язують із Кремлем.
У тексті йдеться про те, що росіяни хотіли надати штабу Трампа інформацію, що компрометує кандидатку у президенти від демократів Гілларі Клінтон.
Оприлюднене листування Дональда Трампа Молодшого з музичним продюсером, британцем Робом Голдстоуном підтверджує факти, наведені напередодні у Нью-Йорк Таймз. Минулого літа росіяни запропонували йому зустріч із російською адвокаткою Наталією Весельницькою, щоб надати компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон і таким чином допомогти Трампу на виборах.
«Головний прокурор Росії […] запропонував надати штабу Трампа деякі офіційні документи та інформацію, яка звинуватить Гілларі та її справи з Росією, та буде дуже корисною для твого батька. Очевидно, це дуже делікатна інформація високого рівня, але це частина підтримки з боку Росії та її уряду для пана Трампа…», - йшлося у листі.
У відповідь син майбутнього президента відписав:
«...якщо це те, про що ти говориш, мені це подобається, особливо пізніше цього літа».
Син президента пояснює, на зустрічі компромату йому не передали, а говорили про інше.
У листуванні Весельницьку називають «урядовим адвокатом», але сам Трамп-молодший пише: вона не є офіційним посадовцем.
Сама Весельницька в інтерв’ю американському телебаченню сказала: штаб Трампа настільки хотів знайти компромат, тож і шукав його усюди. Раніше і сам глава Білого дому, й його син відкидали будь-які закиди у співпраці з Москвою.
"Це поза питаннями. Знаєте, це схоже на полювання на відьом ", - казав Трамп-молодший.
Уперше громадськість побачила чіткі докази того, що члени штабу Трампа зустрічались з росіянами, намагаючись отримати інформацію, яка може зашкодити кампанії Гілларі Клінтон
Сенатор Демократ Марк Ворнер, заявив: після оприлюднення нових деталей ця зустріч буде частиною розслідування про ймовірну змову штабу Трампа з росіянами.
"Уперше громадськість побачила чіткі докази того, що члени штабу Трампа зустрічались з росіянами, намагаючись отримати інформацію, яка може зашкодити кампанії Гілларі Клінтон", - твердить законодавець.
Колишній претендент на посаду віце-президента США Тім Кейн також долучився.
"Розслідування ще не завершене, нічого ще не доведено. Але зараз ми говоримо про більшу тему для розслідування, ніж перешкоджання правосуддю. Все рухається у напрямку надання неправдивих свідчень та навіть потенційної зради", - пише Кейн.
Представники Білого дому відкидають звинувачення у змові й кажуть: жодної компрометуючої інформації адвокат не надала. Тож і нема підстав говорити про особливі звядки.
"Він не шукав цієї зустрічі. Він заявляв, що це з ним хотіли зустрітись, і він погодився. Він навіть не знав її імені до того, як вона увійшла в кімнату", - заявила радниця Трампа Келліен Конвей.
Деякі республіканці також применшують значення таких зустрічей.
" Я думаю, це за великим рахунком, пусте місце, коли йдеться про якусь змову між Росією й виборчою кампанією", - каже сенатор-республіканець Роджер Вікер.
Інші – висловлюються більш критично.
Він не шукав цієї зустрічі. Він заявляв, що це з ним хотіли зустрітись, і він погодився. Він навіть не знав її імені до того, як вона увійшла в кімнату
" Ми не знаємо всі деталі, але це серйозно, і кінця ще не видно", - заявив республіканець Джон Маккейн.
" Це дуже проблематично. Ми не можемо дозволити іноземним урядам контактувати жодні з кампаній і казати: ми хочемо вам допомогти", - додає Ліндсі Грем, інший сенатор-республіканець, який активно цікавиться темою російського втручання у вибори у США.
У понеділок на брифінгу без камер прес-секретарка Білого дому Сара Гекебі Сандерс сказала:
«Щиро кажучи, я думаю, є сенс подивитись на те, як демократична партія координувала опозиційне дослідження безпосередньо з українським посольством».
Вона пояснила: це не звинувачення, і в таких зустрічах немає нічого дивного.
Українське посольство у США оприлюднило офіційне спростування такої співпраці й повідомило: якщо деякі українські політики могли підтримувати того чи іншого кандидата, український уряд не ставав на бік жодної з політсил.
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