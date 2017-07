Син Трампа знав про зусилля Москви допомогти передвиборчій кампанії батька – NYT

Син президента Дональда Трампа до зустрічі з російською юристкою, у якої, були компрометуючі матеріали на Гілларі Клінтон, отримав електронного листа про те, що ця інформація виходить від російського уряду, який прагне допомогти передвиборчій кампанії батька.

Про це повідомляє видання The New York Times.



Як повідомила газета з посиланням на три джерела, публіцист Роб Ґолдстоун написав Дональду Трампу-молодшому, що саме російський уряд є джерелом потенційно компрометуючої інформації.



У заяві Трампа-молодшого, опублікованій в неділю, не вказано, що він знав про зв'язки юристки з Кремлем.



Цей імейл цікавитиме слідчих, які розглядають питання щодо можливої змови між виборчим штабом Дональда Трампа і російською владою з метою допомогти йому виграти президентські вибори, - йдеться в статті NYT.



Москва заперечує, що втручалася в американський виборчий процес, і Трамп, який став президентом 20 січня, заперечує будь-який зв'язок з російською владою.



«Це дуже серйозний розвиток подій, - сказав MSNBC конгресмен Адам Шифф, який є членом Комітету Палати представників з розвідки. - Це все вимагає ретельного розслідування. Всім, хто прийшов на цю зустріч, слід з'явитися на засідання нашого комітету».



Газета New York Times вперше повідомила про зустріч сина Трампа з юристкою Наталією Весельницькою в суботу, після чого Трамп-молодший оприлюднив заяву, підтвердивши цю інформацію, але не згадавши Клінтон.

Очікується, що Трамп-молодший буде викликаний свідчити перед Конгресом щодо зустрічі з Весельницькою. Сам він 10 липня заявив, що готовий співпрацювати із законодавцями.

За повідомленням, Дональд Трамп-молодший вже найняв адвоката, який представлятиме його інтереси в розслідування «російської» справи.

